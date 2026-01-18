Макрон жестко отреагировал на ультиматум Трампа: как ответит Европа

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг резкой критике тарифные угрозы в сторону ЕС со стороны президента США Дональда Трампа, назвав их неприемлемыми и противоречащими принципам международных отношений. По его словам, в случае подтверждения этих намерений Европейский Союз ответит едино и скоординированно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон в соцсети X ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины для стран ЕС из-за поддержки Гренландии.

"Никакие устрашения или угрозы не смогут на нас повлиять — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Тарифные угрозы неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Если они будут подтверждены, европейцы ответят на них единым и скоординированным ответом", — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Париж остается верным принципам суверенитета и независимости государств, закрепленным в уставе ООН. По его словам, сейчас на кону стоит безопасность не только в Арктике, но и на границах самой Европы.

Именно этим Макрон объяснил дальнейшую поддержку Украины со стороны Франции и участие в "коалиции желающих", целью которой является достижение крепкого и продолжительного мира. Отдельно президент упомянул решение Франции принять участие в военных учениях, инициированных Данией в Гренландии, как элемент защиты общей европейской безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа выставил ультиматум ввести с 1 февраля 2026 года 10-процентные пошлины на товары из Дании и еще семи европейских стран. Такой шаг связан с неудачными попытками США договориться о приобретении Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что Гренландия не имеет вооруженных сил. Кто защищает самый большой в мире остров.