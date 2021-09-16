Масштабные наводнения во Франции: стихия уносит жизни людей (ФОТО)

На юге Франции продолжаются сильные дожди. Об этом сообщает издание Aljazeera.

Наводнения во Франции. Фото: Sylvain Thomas/AFP

Как стало известно, ситуация с наводнениями в регионе ухудшилась — появляются жертвы. Сообщается, что сотрудники спасательной службы провели эвакуацию сотен человек из-за того, что дороги и поля превратились в реки. Согласно информации местных властей, больше всего пострадали дома и инфраструктура в населённых пунктах, которые находятся между городами Ним и Монпелье.

В региональной службе экстренной помощи сообщили, что одного гражданина ударило молнией. Он получил серьезные ранения, но выжил. В одном из супермаркетов рухнула крыша под натиском воды.

По данным средств массовой информации, стихия уже успела унести жизни девяти человек. Граждан проживающих в опасных районах просят не покидать дома.

Для спасения граждан были мобилизированы около 800 пожарных.

Фото: Sylvain Thomas/AFP.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в китайской провинции Сычуань произошло сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой шесть баллов разрушали города. Согласно данным специалистов, очаг землетрясения находился на глубине десяти километров в уезде Лусянь. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Также "Комментарии" информировали о том, что в индийском Гуджарате прошли проливные дожди, которые вызвали масштабные наводнения. В некоторых регионах плотины оказались переполнены водой. Военные спасли несколько десятков граждан по воздуху. Жители опасных районов были вынуждены покидать свое жилье. Всего было эвакуировано около 7000 человек.

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