В Германии мощный торнадо пронесся по городу: людей сбрасывало ветром в воду (ВИДЕО)



















Немецким городом пронесся мощный торнадо. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Торнадо в Германии. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, в немецком городе Киле бушевал разрушительный вихрь. Из-за стихии пострадали люди из местного гребного клуба. Нескольких из них ветром сбросило в воду.

На место инцидента поспешили правоохранители, медики и сотрудники спасательной службы. В результате происшествия три человека получили тяжелые ранения и еще трое — легкие.

В самом городе торнадо вырывал деревья с корнями, а также срывал крыши с домов. Ранее специалисты прогнозировали в этом районе порывы ветра, которые могут достигать 110 километров в час и сильный дождь в выходные дни.

Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что на Гавайях началось извержение вулкана под названием Килауэа. На фотографиях в Сети можно заметить раскалённую лаву, которая покрывает дно кратере, а также вздымающиеся облака пара. Специалисты считают, что раскалённая вулканическая порода не сможет достичь жилых районов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Раскалённая лава уже достигла океана. После соприкосновения её с водой в небо поднялись густые белые облака пара. Отмечается, что из-за попадания вулканической породы в воду может произойти химическая реакция с участием хлора. У людей это может вызвать раздражения кожи и глаз. Также могут возникнуть проблемы с дыханием. Специалисты считают, что на данный момент существует опасность обрушения части береговой линии острова. Власти пообещали финансовую поддержку пострадавшим от извержения.

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