logo

BTC/USD

30460.39

ETH/USD

1814.02

LTC/USD

62.47

USD/UAH

35.55

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция На московском радио по кругу крутились гимн Украины и антивоенные песни
commentss НОВОСТИ Все новости

На московском радио по кругу крутились гимн Украины и антивоенные песни

Отметим, что взлом информационных систем в России происходит уже не первый раз

сегодня, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В России взломали систему издательского дома "Коммерсант". Следовательно, слушатели московского радио "Коммерсант FM" по кругу слушали Гимн Украины и другие антивоенные песни. Об этом пишет российское издание "МК" .

На московском радио по кругу крутились гимн Украины и антивоенные песни

По российскому радио крутили Гимн Украины (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что процесс восстановления информационной системы издательского дома "Коммерсант" длился несколько часов. В это время россияне слушали украинский Гимн и антивоенную украинскую песню "Ой, в лузі червона калина" и другие песни, такие, как " Нам не нужна война".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России подожгли очередной военкомат. Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром,8 июня  во Владивостоке. Сообщается, что двое молодых людей бросили бутылку с зажигательной смесью в деревянное здание военного комиссариата. В результате пожара пострадали облицовочные материалы здания. Неизвестные снимали происходящее на телефон, а после этого скрылись по дворам.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России снова хотят отправить войска ОДКБ в Украину. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предполагает возможность ввода войск ОДКБ на оккупированные Россией территории Украины. Картаполов отметил, что существует большая вероятность, что "миротворцы" ОДКБ могут очень сильно понадобиться на тех территориях, где Россия установила свой контроль. Российский депутат упомянул Донецкую и Луганскую области как территории, на которые, возможно, Россия захочет ввести "миротворцев" из стран-сателлитов. При этом боевые действия Кремль сегодня ведет далеко за пределами Донецкой и Луганской областей, фактически атакуя все регионы Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mk.ru/politics/2022/06/08/vzlomano-radio-kommersant-fm-v-efire-gimn-ukrainy.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!