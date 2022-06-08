На московском радио по кругу крутились гимн Украины и антивоенные песни

В России взломали систему издательского дома "Коммерсант". Следовательно, слушатели московского радио "Коммерсант FM" по кругу слушали Гимн Украины и другие антивоенные песни. Об этом пишет российское издание "МК" .

По российскому радио крутили Гимн Украины (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что процесс восстановления информационной системы издательского дома "Коммерсант" длился несколько часов. В это время россияне слушали украинский Гимн и антивоенную украинскую песню "Ой, в лузі червона калина" и другие песни, такие, как " Нам не нужна война".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России подожгли очередной военкомат. Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром,8 июня во Владивостоке. Сообщается, что двое молодых людей бросили бутылку с зажигательной смесью в деревянное здание военного комиссариата. В результате пожара пострадали облицовочные материалы здания. Неизвестные снимали происходящее на телефон, а после этого скрылись по дворам.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России снова хотят отправить войска ОДКБ в Украину. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предполагает возможность ввода войск ОДКБ на оккупированные Россией территории Украины. Картаполов отметил, что существует большая вероятность, что "миротворцы" ОДКБ могут очень сильно понадобиться на тех территориях, где Россия установила свой контроль. Российский депутат упомянул Донецкую и Луганскую области как территории, на которые, возможно, Россия захочет ввести "миротворцев" из стран-сателлитов. При этом боевые действия Кремль сегодня ведет далеко за пределами Донецкой и Луганской областей, фактически атакуя все регионы Украины.

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