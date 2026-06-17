Необычное рукопожатие и поцелуй: что Трамп прошептал на ухо Брижит Макрон (ФОТО)

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Slava Kot
На саммиты "Большой семерки" Дональд Трамп во время официальной фотосессии провел необычно длинное рукопожатие с первой леди Франции Брижит Макрон. Этот жест длился около 14 секунд и сопровождался активным невербальным взаимодействием между супругой Макрона и американским лидером.
Трамп, Брижит и Макрон. Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Как сообщает Daily Mail, 16 июня во время приема на саммите G7 на сцене присутствовали президент Франции Эмманюль Макрон и его супруга, встречавшие американского лидера для протокольной фотосессии.
На встрече Трамп тепло поздравил Брижит Макрон, обнял ее и традиционно для европейского формата поцеловал в щеки. Однако наибольшее внимание привлекло продолжающееся 14 секунд рукопожатие, что нетипично даже для фирменного стиля американского президента.
Дональд Трамп необычно долго не отпускал руку Брижит Макрон. Фото: Скриншот
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Трамп вел себя так, будто демонстрировал "ритуал сближения", уделяя Брижит больше внимания, чем ее мужу.
Специалисты также обратили внимание, что Трамп после рукопожатия еще несколько раз касался руки первой леди Франции и сопровождал Брижит во время схождения со сцены для фото.
Сам Трамп известен своим характерным стилем рукопожатий. Он часто использует крепкий восторг и длительное удержание руки собеседника как элемент невербальной коммуникации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брижит Макрон исполнилось 73 года. Как выглядела в молодости, прежде чем встретила Макрона.
Также "Комментарии" писали, что Трамп изменил свою позицию по отношению к России после разговора с Зеленским на саммите G7.