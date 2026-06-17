Необычное рукопожатие и поцелуй: что Трамп прошептал на ухо Брижит Макрон (ФОТО)



















На саммиты "Большой семерки" Дональд Трамп во время официальной фотосессии провел необычно длинное рукопожатие с первой леди Франции Брижит Макрон. Этот жест длился около 14 секунд и сопровождался активным невербальным взаимодействием между супругой Макрона и американским лидером.

Трамп, Брижит и Макрон. Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT

Как сообщает Daily Mail, 16 июня во время приема на саммите G7 на сцене присутствовали президент Франции Эмманюль Макрон и его супруга, встречавшие американского лидера для протокольной фотосессии.

На встрече Трамп тепло поздравил Брижит Макрон, обнял ее и традиционно для европейского формата поцеловал в щеки. Однако наибольшее внимание привлекло продолжающееся 14 секунд рукопожатие, что нетипично даже для фирменного стиля американского президента.

"Привет, дорогая", — сказал Трамп к Брижит по словам читательницы по губам Никогда Гиклинг, а та ответила: " С днем рождения".

Дональд Трамп необычно долго не отпускал руку Брижит Макрон. Фото: Скриншот

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Трамп вел себя так, будто демонстрировал "ритуал сближения", уделяя Брижит больше внимания, чем ее мужу.

"Трамп проскользнул мимо Макрона, чтобы заговорить с Брижит с гораздо более теплым проявлением энтузиазма и привязанности, раскинув руки с открытым ртом, чтобы наклониться и поцеловать ее в обе щеки", — говорит Джеймс и добавляет, что "Макрон выглядел так, словно отплевывался. спине и улыбаясь, протиснувшись между ними.

Специалисты также обратили внимание, что Трамп после рукопожатия еще несколько раз касался руки первой леди Франции и сопровождал Брижит во время схождения со сцены для фото.

Сам Трамп известен своим характерным стилем рукопожатий. Он часто использует крепкий восторг и длительное удержание руки собеседника как элемент невербальной коммуникации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брижит Макрон исполнилось 73 года. Как выглядела в молодости, прежде чем встретила Макрона.

Также "Комментарии" писали, что Трамп изменил свою позицию по отношению к России после разговора с Зеленским на саммите G7.