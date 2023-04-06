Переговоры Си Цзиньпин – Макрон: важные заявления лидеров

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Моесеенко Валентина
Китай и Франция, как постоянные члены Совета безопасности ООН и сторонники многополярности мира и демократизации международных отношений, могут преодолевать разногласия и ограничения. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает FREEДОМ.
О чем говорят заявления лидеров Китая и Франции
Китайский лидер отметил, что Пекин поддерживает мир, стабильность и процветание по всему миру.
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В свою очередь Макрон заявил, что российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности и положила конец десятилетиям мира в Европе. Он выразил надежду на то, что Китай сможет привести Россию в сознание и посадить всех за стол переговоров.
Напомним, "Комментарии" писали, что Китай надеется на переговоры Украины и России, которые будут возобновлены "быстрее", поэтому можно будет найти "политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что для Китая объединенный Запад, возникший из-за войны РФ против Украины, – это ужас.
Читайте на сайте "Комментарии" — какую игру затеял Китай — может ли товарищ Си сделать ставку на Запад, а не Россию.
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