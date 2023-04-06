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Переговоры Си Цзиньпин – Макрон: важные заявления лидеров

Украинский вопрос стал едва ли не главным во встрече руководителей двух лидеров стран

сегодня, 17:47
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Автор:

Моесеенко Валентина

Китай и Франция, как постоянные члены Совета безопасности ООН и сторонники многополярности мира и демократизации международных отношений, могут преодолевать разногласия и ограничения. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает FREEДОМ.

Переговоры Си Цзиньпин – Макрон: важные заявления лидеров

О чем говорят заявления лидеров Китая и Франции

Китайский лидер отметил, что Пекин поддерживает мир, стабильность и процветание по всему миру.


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“Современный мир претерпевает глубокие исторические изменения. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупными странами с традициями независимости, Китай и Франция как сторонники многополярности мира и демократизации международных отношений могут преодолевать разногласия и ограничения. Мы придерживаемся принципа всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Китаем и Францией на основе стабильности, взаимности, развития и прогресса и поддерживаем мир, стабильность и процветание во всем мире", — заявил Си Цзиньпин.

В свою очередь Макрон заявил, что российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности и положила конец десятилетиям мира в Европе. Он выразил надежду на то, что Китай сможет привести Россию в сознание и посадить всех за стол переговоров.

Российская агрессия в Украине нанесла удар по этой стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в сознание и сможете всех посадить за стол переговоров. Мы будем об этом говорить более подробно. Но нам нужно найти крепкий мир. То есть мир, уважающий международно признанные границы и избегающий любой эскалации. Я считаю, что это важный вопрос и для Китая, и для Франции, и для Европы”, — ответил Макрон.


Напомним, "Комментарии" писали, что Китай надеется на переговоры Украины и России, которые будут возобновлены "быстрее", поэтому можно будет найти "политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что для Китая объединенный Запад, возникший из-за войны РФ против Украины, – это ужас.

Читайте на сайте "Комментарии" — какую игру затеял Китай — может ли товарищ Си сделать ставку на Запад, а не Россию.



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