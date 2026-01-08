logo

Представителя Путина неожиданно увидели в Париже: где засветился Дмитриев
НОВОСТИ

Представителя Путина неожиданно увидели в Париже: где засветился Дмитриев

Представитель Кремля Кирилл Дмитриев побывал в посольстве США во Франции

8 января 2026, 18:18
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Представитель российского диктатора Владимир Путина на переговорах с Соединенными Штатами Кирилл Дмитриев неожиданно был замечен в Париже.

Представителя Путина неожиданно увидели в Париже: где засветился Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Его, в частности, видели в посольстве США по улице Фобур-Сен-Оноре. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание Le Monde.

Недалеко находится также Елисейский дворец. Однако там отрицают информацию, что Дмитриев посетил президентский дворец.

Именно в Париже 6 января проходила встреча лидеров стран Коалиции желающих, на которой были, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

По сообщениям источников, в Париже Дмитриева принимали в посольстве США.

Как писал портал "Комментарии", президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности установления контакта с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие недели. По словам французского лидера, он сейчас работает над организацией такого разговора.

Издание "Комментарии" также сообщало о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, который считает, что Соединенные Штаты постепенно отвращаются от части своих союзников и освобождаются от международных правил. Об этом он сказал во время ежегодного обращения к французским послам в Елисейском дворце. По словам Макрона, система многосторонних институтов сейчас находится в кризисе.

При этом он упомянул рост "неоколониальной агрессивности" в дипломатических отношениях. Макрон призвал ЕС быстрее вводить торговые преференции и упрощать единый рынок капитала, чтобы Европа была не только политическим, но и реальным экономическим игроком. По его словам, Европа должна "действительно существовать и быть реальнее" в глобальной конкуренции.



Источник: https://www.lemonde.fr/international/live/2026/01/08/en-direct-guerre-en-ukraine-la-russie-considerera-toute-presence-militaire-occidentale-en-ukraine-comme-une-cible-legitime_6660486_3210.html#id-2757444
