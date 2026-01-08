logo_ukra

Представника Путіна несподівано побачили в Парижі: де засвітився Дмитрієв
НОВИНИ

Представника Путіна несподівано побачили в Парижі: де засвітився Дмитрієв

Представник Кремля Кирило Дмитрієв побував у посольстві США у Франції

8 січня 2026, 18:18
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Представника російського диктатора Володимира Путіна на переговорах зі Сполученими Штатами Кирила Дмитрієва несподівано помітили в Парижі.

Представника Путіна несподівано побачили в Парижі: де засвітився Дмитрієв

Кирило Дмитрієв. Фото: з відкритих джерел

Його, зокрема, бачили у посольстві США на вулиці Фобур-Сен-Оноре. Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє видання Le Monde. 

Неподалік розташований також Єлисейський палац. Однак, там заперечили інформацію, що Дмитрієв відвідав президентський палац.

Саме в Парижі 6 січня проходила зустріч лідерів країн Коаліції охочих, на якій були, зокрема, президент України Володимир Зеленський та спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер.

За повідомленнями джерел, у Парижі Дмитрієва приймали в посольстві США.

Як писав портал "Коментарі", президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість встановлення контакту з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні. За словами французького лідера, він зараз працює над організацією такої розмови.

Видання "Коментарі" також повідомляло про заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який вважає, що Сполучені Штати поступово відвертаються від частини своїх союзників та звільняються від міжнародних правил. Про це він сказав під час щорічного звернення до французьких послів у Єлисейському палаці. За словами Макрона, система багатосторонніх інститутів зараз перебуває у кризі.

При цьому він згадав зростання "неоколоніальної агресивності" у дипломатичних відносинах. Макрон закликав ЄС швидше запроваджувати торговельні преференції та спрощувати єдиний ринок капіталу, щоб Європа була не лише політичним, а й реальним економічним гравцем.  За його словами, Європа має "дійсно існувати і бути більш реальною" у глобальній конкуренції.



Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2026/01/08/en-direct-guerre-en-ukraine-la-russie-considerera-toute-presence-militaire-occidentale-en-ukraine-comme-une-cible-legitime_6660486_3210.html#id-2757444
