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Президент Франции сдал положительный тест на коронавирус

Эммануель Макрон сдавал анализы несколько раз с начала эпидемии

сегодня, 11:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глава государства Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на Covid-19. Об этом пишет Le Figaro.

Президент Франции сдал положительный тест на коронавирус

Президент Франции Эммануэль Макрон

"В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент Республики будет изолирован на 7 дней. Он будет продолжать работать и осуществлять свою деятельность удаленно", — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе его окружение заверило Le Figaro, что президент сдавал анализы несколько раз с начала эпидемии и что ему еще ни разу не поставили положительный диагноз. Его жена, первая леди Брижит Макрон, уже несколько месяцев назад была "контактным лицом", но президентская чета пока что избежала вируса.

Напомним, по мнению депутата UDI (центристская французская политическая партия) Валери Сикс, "зеленый" паспорт "подтолкнет" французов к вакцинации, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Кампания вакцинации против коронавируса во Франции начнется с последней недели декабря, как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в среду, 16 декабря, указав, что неприоритетные группы населения будут ждать до конца весны.

Ранее "Комментарии" сообщали, Еврокомиссия введет санкции против 10 техногигантов, которых посчитали монополистами по ряду критериев. Источник дал этот список на основе критериев, опубликованных во вторник Брюсселем. Чтобы попасть в эту категорию, компания должна иметь в ЕС оборот более 6,5 миллиардов евро или рыночную оценку более 65 миллиардов. Организация также должна присутствовать в трех государствах-членах, иметь более 45 миллионов конечных пользователей и более 10 000 бизнес-пользователей. 



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/emmanuel-macron-teste-positif-au-coronavirus-20201217
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