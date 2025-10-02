Как передает портал "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене заявил, что дроны, нарушающие европейское воздушное пространство, "могут быть уничтожены".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Очень важно иметь четкое послание. Дроны, которые нарушают наши границы, представляют серьезную угрозу. Они могут быть уничтожены, и точка", – высказался французский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль прибегает к своей излюбленной практике запугивания. Неопознанные беспилотники над военными и гражданскими объектами Дании, скорее всего, являются следствием ее решения закупить дальнобойное оружие, а также ее непоколебимой поддержки украинского народа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы публикации напомнили, что Дания входит в число самых решительных сторонников Украины: она отдала Киеву всю свою артиллерию, увеличила военные расходы и постоянно призывает союзников решительно объединяться против Москвы. На прошлой неделе воздушное пространство страны нарушили дроны, из-за чего временно были закрыты несколько аэропортов, в том числе и в Копенгагене.

Также беспилотники были замечены над большой авиабазой в Скридструпе, где размещено большинство датских истребителей F-16 и F-35. Датские власти заявили, что они были запущены профессиональными операторами.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европе не нужно бояться России, поскольку Евросоюз сильнее ее в плане обороноспособности. Настоящая опасность – это экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее "Комментарии" писали – вступление Украины в ЕС: верят ли в Еврокомиссии, что удастся найти компромисс с Венгрией.



