Чи наважиться ЄС збивати невідомі дрони: що заявив Макрон
Чи наважиться ЄС збивати невідомі дрони: що заявив Макрон

Макрон на саміті Євроспільноти підтримав знищення невідомих дронів

2 жовтня 2025, 14:35
Автор:
Кравцев Сергей

Як передає портал "Коментарі", президент Франції Еммануель Макрон на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені заявив, що дрони, які порушують європейський повітряний простір, "можуть бути знищені".

Чи наважиться ЄС збивати невідомі дрони: що заявив Макрон

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"Дуже важливо мати чітке послання. Дрони, які порушують наші кордони, становлять серйозну загрозу. Вони можуть бути знищені, і точка", – сказав французький лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль вдається до своєї улюбленої практики залякування. Невідомі безпілотники над військовими та цивільними об'єктами Данії, найімовірніше, є наслідком її рішення закупити далекобійну зброю, а також її непохитну підтримку українського народу. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Автори публікації нагадали, що Данія входить до найрішучіших прихильників України: вона віддала Києву всю свою артилерію, збільшила військові витрати і постійно закликає союзників рішуче об'єднуватися проти Москви. Минулого тижня повітряний простір країни порушили дрони, через що тимчасово було закрито кілька аеропортів, у тому числі й у Копенгагені.

Також безпілотники були помічені над великою авіабазою у Скрідструпі, де розміщено більшість датських винищувачів F-16 та F-35. Данська влада заявила, що вона була запущена професійними операторами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європі не потрібно боятися Росії, оскільки Євросоюз сильніший за неї в плані обороноздатності. Справжня небезпека – це економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Раніше "Коментарі" писали – вступ України до ЄС: чи вірять у Єврокомісії, що вдасться знайти компроміс із Угорщиною.




