Скандал во Франции: Брижит Макрон грубо обругала феминисток (ВИДЕО)

Эмманюэль и Брижит Макрон. Фото из открытых источников

Во Франции разгорелся скандал после того, как видео с участием первой леди Брижит Макрон распространилось в соцсетях. На записи, обнародованной французским еженедельником Public, супруга президента жестко высказывается в адрес феминистических активисток, накануне сорвавших театральное выступление актера Аре Абиттана. Художник ранее был обвинен в изнасиловании, но его дело закрыли.

6 декабря четверо активисток коллектива NousToutes прервали выступление Аре Абиттана в Париже. Активистки, надевшие маски с лицом комика, поднялись со своих мест и начали выкрикивать: "Абиттан — насильник!". Несмотря на то, что обвинения с Абиттана были сняты после трехлетнего расследования, часть общества считает его возвращение на сцену преждевременным.

На следующий день театр посетила Брижит Макрон вместе со своей дочерью. За кулисами она пообщалась с актером, после чего, увидев активисток, использовала вульгарное выражение на французском — "грязные сучки" (sales connes). Этот момент и попал на видео.

"Если эти грязные сучки здесь, мы их выгоним! Особенно этих бандитов в масках", – сказала Брижит Макрон.

Слова первой леди повлекли за собой масштабную волну критики. Депутат парламента Сара Легрен заявила, что слова Макрон "оскорбляют женщин, борющихся против сексуального насилия". Она подчеркнула, что даже снятые обвинения против актера не отменяют факта, что женщина подала заявление об изнасиловании.

В свою очередь актриса и феминистская активистка Джудит Годреш, сама публично заявлявшая о притязаниях в киноиндустрии, иронически отреагировала в Instagram на слова жены Макрона: "Я тоже тогда грязная сучка".

Критика прозвучала также со стороны депутата Европарламента Манон Обри, обвинившей супругов Макронов в двойных стандартах.

"Мы начали с того, что провозглашали права женщин "большим делом", а закончили оскорблениями. Пора им уходить", — отреагировала Обри.

Спикер Брижит Макрон попытался смягчить скандал, заявив, что слова первой леди были адресованы радикальным методам протестующих, а не женскому движению в целом. Он подчеркнул, что Брижит Макрон не поддерживает именно действия активисток, прервавших выступление в театре. Однако это заявление не остановило волну общественного возмущения, которая только усугубилась из-за предыдущих скандалов во Франции, связанных с сексуальным насилием в культурной сфере.

Одним из самых известных стал случай с актером Жераром Депардье, осужденным за сексуальные домогательства. Несмотря на это, в 2023 году президент Эмманюэль Макрон заявил, что Депардье стал "жертвой охоты", что также вызвало дискуссии среди феминистических организаций. На этом фоне резкие слова Брижит Макрон восприняли еще как подтверждение того, что французская политическая элита недостаточно чувствительна к теме прав женщин.

