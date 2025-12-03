Українська журналістка розкритикувала дружину Макрона за брудні вікна (ФОТО)

Українська журналістка та колишня телеведуча Лідія Таран привернула увагу українських соцмереж після публікації серії фото та відео з Єлисейського палацу. Під час відвідин офіційної резиденції президента Франції вона жартівливо розкритикувала стан вікон, натякнувши, що дружина Емманюеля Макрона Бріжит мала б звернути на це увагу.

Лідія Таран пожартувала про брудні вікна Бріжит Макрон. Фото з відкритих джерел

Лідія Таран після початку повномасштабної війни виїхала до Франції й нині працює там спеціальною кореспонденткою. Нещодавно колишня телеведуча поділилася у своєму Instagram кадрами з президентської резиденції Макронів. Її увагу привернули вікна, які були настільки забруднені, що через них складно було роздивитися, що відбувається надворі.

"Ні, це не дощ, це такі вікна в Єлисейському. Скажіть, яка б оце українська господиня приймала президентів з такими брудними вікнами? А Бріжит, куди вона дивиться?" — написала Таран, підкресливши різницю між українськими та французькими побутовими традиціями.

Лідія Таран розкритикувала Бріжит Макрон за брудні вікна. Фото: instagram.com/lidiyataran/

Попри іронічне зауваження, Таран згодом опублікувала серію спільних фото з Бріжит Макрон, додавши ще одну жартівливу репліку.

"Але чого їй сидіти оце в хаті, якщо українці їй Васильківських півників привезли", — зазначила Таран.

Україна подарувала Бріжит Макрон символічний подарунок. Фото: instagram.com/lidiyataran/

Українська делегація передала Франції символічний подарунок у вигляді керамічного півника з Василькова. Ця фігурка стала одним із символів незламності України після того, як вціліла на кухонній шафці в будинку в Бородянці, який був зруйнований російськими військами.

