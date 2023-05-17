Украина требует извинений от французского СМИ: циничное поведение ведущих

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Slava Kot
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко призвал французского радиовещателя RTL France к извинениям. Это произошло после того, как французское радио назвало приезд Зеленского в Париж "цирком". Об этом сообщает портал "Комментарии" ссылкой на Twitter украинского посла.
Один из ведущих французского радио. Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего турне по Европе посетил Италию, Германию, Великобританию и Францию. Именно во Францию ведущие радио RTL France назвали приезд президента Украины цирком.
Такое поведение французских ведущих отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии оштрафовали мужчину на крупную сумму. Житель Аугсбурга подошел к полицейской машине и снял кепку, демонстрируя пальцем на затылок, где был выбрит российский знак войны — "Z".
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