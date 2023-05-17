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Украина требует извинений от французского СМИ: циничное поведение ведущих

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отреагировал на циничное поведение ведущих французского радио.

сегодня, 18:46
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Автор:

Slava Kot

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко призвал французского радиовещателя RTL France к извинениям. Это произошло после того, как французское радио назвало приезд Зеленского в Париж "цирком". Об этом сообщает портал "Комментарии" ссылкой на Twitter украинского посла.

Украина требует извинений от французского СМИ: циничное поведение ведущих

Один из ведущих французского радио. Фото из открытых источников


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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего турне по Европе посетил Италию, Германию, Великобританию и Францию. Именно во Францию ведущие радио RTL France назвали приезд президента Украины цирком.

"Цирк Зеленского, скоро рядом!", — сказала одна из ведущих, что вызвало смех в студии.

Такое поведение французских ведущих отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Какой цинизм и бестактность не присущи доброжелательному народу Франции. Без эмпатии, без ответственности. Я требую извинений перед моим президентом и моим украинским народом, страдающим и борющимся за свою свободу, а также за вашу свободу и за возможность наслаждаться легкостью жизни", — пишет Вадим Омельченко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что литовцы возмущены действиями России и выразили решительный протест. МИД Литвы выразил возмущение демонтажем памятников в России, установленных в знак памяти литовским и польским ссыльным и политзаключенным, погибшим в России. Литва такие действия назвала "унижение исторической правды".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии оштрафовали мужчину на крупную сумму. Житель Аугсбурга подошел к полицейской машине и снял кепку, демонстрируя пальцем на затылок, где был выбрит российский знак войны — "Z".



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Источник: https://twitter.com/OmelchenkoVadym/status/1658556323791773698
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