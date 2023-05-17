Украина требует извинений от французского СМИ: циничное поведение ведущих

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко призвал французского радиовещателя RTL France к извинениям. Это произошло после того, как французское радио назвало приезд Зеленского в Париж "цирком". Об этом сообщает портал "Комментарии" ссылкой на Twitter украинского посла.



Один из ведущих французского радио. Фото из открытых источников

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего турне по Европе посетил Италию, Германию, Великобританию и Францию. Именно во Францию ведущие радио RTL France назвали приезд президента Украины цирком.

"Цирк Зеленского, скоро рядом!", — сказала одна из ведущих, что вызвало смех в студии.

Такое поведение французских ведущих отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Какой цинизм и бестактность не присущи доброжелательному народу Франции. Без эмпатии, без ответственности. Я требую извинений перед моим президентом и моим украинским народом, страдающим и борющимся за свою свободу, а также за вашу свободу и за возможность наслаждаться легкостью жизни", — пишет Вадим Омельченко.

"унижение исторической правды".

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