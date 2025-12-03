Украинская журналистка раскритиковала жену Макрона за грязные окна (ФОТО)

Украинская журналистка и бывшая телеведущая Лидия Таран привлекла внимание украинских соцсетей после публикации серии фото и видео из Елисейского дворца. Во время посещения официальной резиденции президента Франции она шутливо раскритиковала состояние окон, намекнув, что жена Эмманюэля Макрона Брижит должна обратить на это внимание.

Лидия Таран пошутила о грязных окнах Брижит Макрон. Фото из открытых источников

Лидия Таран после начала полномасштабной войны уехала во Францию и сейчас работает там специальной корреспонденткой. Недавно бывшая телеведущая поделилась в своем Instagram кадрами из президентской резиденции Макронов. Ее внимание привлекли окна, которые были настолько загрязнены, что через них сложно было рассмотреть, что происходит на улице.

"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А Брижит, куда она смотрит?" – написала Таран, подчеркнув разницу между украинскими и французскими бытовыми традициями.

Лидия Таран раскритиковала Брижит Макрон за грязные окна. Фото: instagram.com/lidiyataran/

Несмотря на ироническое замечание, Таран впоследствии опубликовала серию совместных фото с Брижит Макрон, добавив еще одну шутливую реплику.

"Но чего ей сидеть в доме, если украинцы ей Васильковских петушков привезли", — отметила Таран.

Украина подарила Брижит Макрон символический подарок. Фото: instagram.com/lidiyataran/

Украинская делегация передала Франции символический подарок в виде керамического петушка из Василькова. Эта фигурка стала одним из символов несокрушимости Украины после того, как уцелела на кухонном шкафчике в доме в Бородянке, разрушенном российскими войсками.

