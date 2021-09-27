logo
Русский Українська

BTC/USD

43631.10

ETH/USD

3082.82

LTC/USD

151.66

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция В президента Франции бросили яйцом (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В президента Франции бросили яйцом (ВИДЕО)

Служба безопасности задержала хулигана

сегодня, 17:04
Автор:

Елизавета Черных

Во время Международной выставки общественного питания и гостеприимства в Лионе произошел инцидент. Неизвестный бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона яйцом. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Lyon Mag.

В президента Франции бросили яйцом (ВИДЕО)

Эмманюэль Макрон - фото из открытых источников

Отмечается, что во время броска хулиган крикнул "Да здравствует революция". Яйцо попало в плечо Макрона, однако осталось целым. Служба безопасности сразу же отыскала и задержала нарушителя. 

Инцидент случился после заявлений Макрона в поддержку возрождения индустрии общественного питания и гостиничного бизнеса, в частности об освобождении от налога на чаевые.

Отметим, что французский президент не в первый раз попадает в неприятную ситуацию. Так в июне произошел инцидент во время визита Макрона в департамент Дром, где местные жители агрессивно выкрикивали радикальные роялистские лозунги во время встречи с президентом страны. Один из участников мероприятия, который видимо не симпатизирует президентской политсиле, дал пощечину самому Эммануэлю Макрону, который, очевидно, совсем не ожидал такого негостеприимного приема в родной стране. В драку вовремя вмешалась охрана президента Франции и полиция.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как президент США Джо Байден проучил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона.  Эммануэль Макрон, который готовится к выборам, смог заставить американского коллегу попросить о звонке и публично признать свою неправоту в контексте тайного согласования договора с Австралией о строительстве субмарин за спиной Франции, из-за чего Париж потерял контракт на 43 миллиарда долларов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1945817-u-prezidenta-frantsiyi-kinuli-yaytse
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ