В президента Франции бросили яйцом (ВИДЕО)

Во время Международной выставки общественного питания и гостеприимства в Лионе произошел инцидент. Неизвестный бросил в президента Франции Эмманюэля Макрона яйцом. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Lyon Mag.

Эмманюэль Макрон - фото из открытых источников

Отмечается, что во время броска хулиган крикнул "Да здравствует революция". Яйцо попало в плечо Макрона, однако осталось целым. Служба безопасности сразу же отыскала и задержала нарушителя.

Инцидент случился после заявлений Макрона в поддержку возрождения индустрии общественного питания и гостиничного бизнеса, в частности об освобождении от налога на чаевые.

Отметим, что французский президент не в первый раз попадает в неприятную ситуацию. Так в июне произошел инцидент во время визита Макрона в департамент Дром, где местные жители агрессивно выкрикивали радикальные роялистские лозунги во время встречи с президентом страны. Один из участников мероприятия, который видимо не симпатизирует президентской политсиле, дал пощечину самому Эммануэлю Макрону, который, очевидно, совсем не ожидал такого негостеприимного приема в родной стране. В драку вовремя вмешалась охрана президента Франции и полиция.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как президент США Джо Байден проучил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона. Эммануэль Макрон, который готовится к выборам, смог заставить американского коллегу попросить о звонке и публично признать свою неправоту в контексте тайного согласования договора с Австралией о строительстве субмарин за спиной Франции, из-за чего Париж потерял контракт на 43 миллиарда долларов.

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