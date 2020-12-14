В Турции арестовали французского джихадиста

В Турции арестовали разыскиваемого Парижем француза, подозреваемого в принадлежности к франкоговорящей джихадистской группировке в Сирии, сообщило в понедельник,14 декабря, министерство обороны Турции. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

"Лицо французского гражданства было арестовано при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию", — говорится в заявлении министерства, в котором указаны лишь инициалы подозреваемого.

По данным турецких властей, арестованный является членом Firqatul Ghuraba, группы, возглавляемой французским джихадистом Умаром Диаби, он же Омар Омсен, который подозревается в том, что убедил многих французов присоединиться к Сирии. Умар Диаби был арестован в августе в Сирии группой джихадистов HTS, контролирующей провинцию Идлеб.

По заявлению Турции, французский джихадист, арестованный на турецко-сирийской границе, пытался проникнуть в страну под вымышленным именем. В настоящее время он содержится в центральном полицейском участке Рейханлы на юго-востоке Турции.

После начала конфликта в Сирии, в 2011 году, граница с Турцией была одним из основных транзитных пунктов для джихадистов.

Анкара, которую давно обвиняли в том, что она отпускает задержанных, теперь регулярно объявляет об арестах подозреваемых членов ИГИЛ и других разыскиваемых джихадистов, находящихся на ее территории.

Напомним, президент Эрдоган заявил в пятницу, что санкции США в связи с покупкой Турцией российских ракет С-400 будут неуважением к союзнику НАТО.

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