В Турции арестовали французского джихадиста

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Татьяна Лозовенко
В Турции арестовали разыскиваемого Парижем француза, подозреваемого в принадлежности к франкоговорящей джихадистской группировке в Сирии, сообщило в понедельник,14 декабря, министерство обороны Турции. Об этом пишет французское издание Le Figaro.
По данным турецких властей, арестованный является членом Firqatul Ghuraba, группы, возглавляемой французским джихадистом Умаром Диаби, он же Омар Омсен, который подозревается в том, что убедил многих французов присоединиться к Сирии. Умар Диаби был арестован в августе в Сирии группой джихадистов HTS, контролирующей провинцию Идлеб.
По заявлению Турции, французский джихадист, арестованный на турецко-сирийской границе, пытался проникнуть в страну под вымышленным именем. В настоящее время он содержится в центральном полицейском участке Рейханлы на юго-востоке Турции.
После начала конфликта в Сирии, в 2011 году, граница с Турцией была одним из основных транзитных пунктов для джихадистов.
Анкара, которую давно обвиняли в том, что она отпускает задержанных, теперь регулярно объявляет об арестах подозреваемых членов ИГИЛ и других разыскиваемых джихадистов, находящихся на ее территории.
Напомним, президент Эрдоган заявил в пятницу, что санкции США в связи с покупкой Турцией российских ракет С-400 будут неуважением к союзнику НАТО.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Иране случилась утечка нефти после взрыва нефтеперерабатывающего завода.
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