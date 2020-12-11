Эрдоган заявил, что санкции США будут неуважением к Турции

Президент Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 11 декабря, что санкции США в связи с покупкой Турцией российских ракет С-400 будут неуважением к союзнику НАТО. Об этом пишет Reuters.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Сегодня источники СМИ в Вашингтоне сообщили, что США присоединятся к санкциям ЕС против Турции. По словам издания, курс турецкой лиры упал почти на 2% после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в пятницу будут объявлены санкции США, направленные против Управления оборонной промышленности Турции.

Они будут приняты президентом США Дональдом Трампом и могут стать "испытанием дипломатии" между двумя странами.

"Для Америки противостоять Турции с такой проблемой является неуважением по отношению к очень важному партнеру НАТО", — цитирует государственное агентство Anadolu слова Эрдогана о возможных санкциях CAATSA, нацеленных на "оружейные сделки" с Москвой.

"После передачи власти в США мы, несомненно, увидим эту тенденцию гораздо более четко", — добавил Эрдоган о предстоящем президентстве Байдена.

Напомним, Анкара приобрела системы противовоздушной обороны С-400 в середине 2019 года, заявляя, что они не представляют угрозы для союзников и не будут интегрированы в систему обороны НАТО. Вашингтон считает, что С-400 представляют собой угрозу, и в прошлом году исключил Турцию из программы по реактивным самолетам F-35.

Экономика Турции и ее связи с Западом могут оказаться под еще большим давлением из-за отдельного соглашения лидеров Европейского Союза о применении санкций за нарушения в Средиземном море.

Ранее "Комментарии" сообщали, что лидеры Евросоюза намерены согласовать санкции в отношении Турции из-за спора с Грецией и Кипром об энергоресурсах. Отмечено, что введение жестких мер отложили до марта. Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе.









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