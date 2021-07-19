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Во Франции мужчина отрезал голову ребёнку: подробности

Злоумышленника выпустили из психиатрической больницы за несколько дней до убийства

сегодня, 17:19
Автор:

Денис Подставной

Во Франции сотрудники правоохранительных органов застрелили опасного преступника. Об этом сообщает издание France.info. 

Во Франции мужчина отрезал голову ребёнку: подробности

Во Франции мужчина жестоко убил ребёнка. Фото из открытых источников

Как стало известно, в коммуне Тароскон, что находится на юго-востоке Франции, злоумышленник жестоко убил подростка. Обезглавленное тело тринадцатилетнего мальчика было обнаружено сегодня ночью, 19 июля в одной из квартир. Так у погибшего были "оторваны куски плоти". Возможно, убийца был каннибалом. Сообщается, что ребёнка разыскивали в течение нескольких дней. 

Соседи злоумышленника, рассказали стражам порядка, что он сбежал через крышу дома. Полицейским удалось выследить подозреваемого. За это время он успел добраться до соседнего города Арле. Он был убит полицейскими из огнестрельного оружия прямо посреди улицы во время попытки к бегству. 

Отмечается, что правоохранители пытались спасти раненого и предприняли все меры для сохранения его жизни, однако он скончался на месте. 

В прокуратуре заявили, что на данный момент устанавливают все обстоятельства инцидента. 

По словам мэра города Тараскон, личность убийцы уже установлена. Им оказался 32-летний местный житель, который многократно до этого задерживался полицейскими за драки, нарушение общественного порядка и даже за применение "коктейля Молотова" посреди улицы. 

Также стало известно, что его доставляли на осмотр в психбольницу, однако его принудительную госпитализацию отменили за несколько дней до совершения убийства. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Кении был пойман серийный маньяк, который убивал подростков и детей на протяжении нескольких лет.  Его называли "вампиром" из-за его особого ритуала — высасывания крови из тела одной из своих жертв. Сообщается, что первое убийство двадцатилетний маньяк совершил в возрасте шестнадцати лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в США прямо на входе в тюрьму расстреляли рэпера. Пострадавший получил множество пулевых ранений. Несколько людей, которые находились рядом с ним в тот момент, получили ранения. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/tarascon/drame-a-tarascon-un-adolescent-tue-un-forcene-abattu-par-la-police-2184565.html
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