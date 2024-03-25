Во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы нацбезопасности: какая причина

Во Франции после теракта в РФ объявлен самый высокий уровень Vigipirate – системы оповещения национальной безопасности – "чрезвычайная ситуация нападения". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь в соцсети X.

Франция. Фото: из открытых источников

Премьер отметил, что после нападения в Красногорске под Москвой в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности.

"Учитывая, что Исламское Государство взяло на себя ответственность за нападение, а также угрозы нашей стране, мы решили поднять позицию Vigipirate до самого высокого уровня: экстренное нападение", — написал Атталь.

Нужно отметить, что Vigipirate (акроним: бдительность и защита объектов от риска террористических атак) – это система оповещения национальной безопасности Франции. Сейчас она имеет три уровня: "бдительность", "повышенная безопасность/риск нападения", "чрезвычайная ситуация нападения".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил заявления российских политиков, касающиеся Франции и ее решения о возможной отправке военных в Украину. В частности, он подчеркнул, что слова вице-спикера российской Госдумы имеют признак "нервозности".

Так, Толстой заявил, что у России есть возможность отправить атомную бомбу в Париж. Кроме того, он истерически заявил, что оккупанты убьют всех французских военных, если они будут направлены в Украину.

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