logo

BTC/USD

67494.42

ETH/USD

3487.25

LTC/USD

90.15

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы нацбезопасности: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы нацбезопасности: какая причина

Такие изменения явились результатом теракта в России

сегодня, 07:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во Франции после теракта в РФ объявлен самый высокий уровень Vigipirate – системы оповещения национальной безопасности – "чрезвычайная ситуация нападения". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь в соцсети X.

Во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы нацбезопасности: какая причина

Франция. Фото: из открытых источников

Премьер отметил, что после нападения в Красногорске под Москвой в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности.

"Учитывая, что Исламское Государство взяло на себя ответственность за нападение, а также угрозы нашей стране, мы решили поднять позицию Vigipirate до самого высокого уровня: экстренное нападение", — написал Атталь.

Нужно отметить, что Vigipirate (акроним: бдительность и защита объектов от риска террористических атак) – это система оповещения национальной безопасности Франции. Сейчас она имеет три уровня: "бдительность", "повышенная безопасность/риск нападения", "чрезвычайная ситуация нападения".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил заявления российских политиков, касающиеся Франции и ее решения о возможной отправке военных в Украину. В частности, он подчеркнул, что слова вице-спикера российской Госдумы имеют признак "нервозности".

Так, Толстой заявил, что у России есть возможность отправить атомную бомбу в Париж. Кроме того, он истерически заявил, что оккупанты убьют всех французских военных, если они будут направлены в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Владимир Путин пытается повесить вину за теракт в Подмосковье на Украину: чем все закончится.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто устроил теракт в Подмосковье: какие будут последствия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/GabrielAttal/status/1771998099029795192?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1771998099029795192%7Ctwgr%5E429bbde1b4ec71fb39692280b6a443a8bdeab465%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Finternational%2Fasie
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости