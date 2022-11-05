Во Франции выбрали нового лидера вместо пророссийской Марин Ле Пен

Ультраправая партия "Национальное объединение" определила своего нового лидера. Французскую партию возглавил 27-летний Жордан Барделла. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC .



Марин Ле Пен. Фото из открытых источников

Барделла заменил на этом посту Марин Ле Пен, которая недавно выдвигалась на выборы президента Франции и проиграла всего несколько процентов Эмманюэлю Макрону.

Несмотря на нового главу партии Марин Ле Пен не уходит из политики. Француженка сосредоточится на работе в парламенте, где партия "Национальное объединение" получила 89 мест.

"Я не уезжаю из "Национального объединения". Я буду там, где нужна стране", — заявила Марин Ле Пен на партийном съезде.

Несмотря на смену лидера французской партии Ле Пен, считают реальным источником власти и серьезным кандидатом на выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.

Интересно, что впервые ультраправую партию Франции возглавляет не Ле Пен. Перед Марин Ле Пен партией "Национальное объединение" руководил ее отец.

Марин Ле Пен известна своими связями с президентом России. В 2014 году ее партия получила 9 млн. евро от российского банка. Кроме того, Ле Пен поддерживала аннексию Крыма, а с начала полномасштабного вторжения в Украину поддерживает отмену санкций для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия отправила во Францию большой магнит для научной ядерной программы.

Также "Комментарии" писали, что у берегов Франции заметили российскую подлодку. Французские службы провели субмарину русской Федерации в открытых водах. Причину, почему лодка РФ оказалась у французских берегов, не удалось выяснить.

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