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Slava Kot
Ультраправая партия "Национальное объединение" определила своего нового лидера. Французскую партию возглавил 27-летний Жордан Барделла. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC .
Марин Ле Пен. Фото из открытых источников
Барделла заменил на этом посту Марин Ле Пен, которая недавно выдвигалась на выборы президента Франции и проиграла всего несколько процентов Эмманюэлю Макрону.
Несмотря на нового главу партии Марин Ле Пен не уходит из политики. Француженка сосредоточится на работе в парламенте, где партия "Национальное объединение" получила 89 мест.
Несмотря на смену лидера французской партии Ле Пен, считают реальным источником власти и серьезным кандидатом на выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.
Интересно, что впервые ультраправую партию Франции возглавляет не Ле Пен. Перед Марин Ле Пен партией "Национальное объединение" руководил ее отец.
Марин Ле Пен известна своими связями с президентом России. В 2014 году ее партия получила 9 млн. евро от российского банка. Кроме того, Ле Пен поддерживала аннексию Крыма, а с начала полномасштабного вторжения в Украину поддерживает отмену санкций для России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия отправила во Францию большой магнит для научной ядерной программы.
Также "Комментарии" писали, что у берегов Франции заметили российскую подлодку. Французские службы провели субмарину русской Федерации в открытых водах. Причину, почему лодка РФ оказалась у французских берегов, не удалось выяснить.
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