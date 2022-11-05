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Во Франции выбрали нового лидера вместо пророссийской Марин Ле Пен

Несмотря на нового председателя партии, Ле Пен продолжает иметь реальную власть в своих руках.

сегодня, 19:10
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Автор:

Slava Kot

Ультраправая партия "Национальное объединение" определила своего нового лидера. Французскую партию возглавил 27-летний Жордан Барделла. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC .

Во Франции выбрали нового лидера вместо пророссийской Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото из открытых источников

Барделла заменил на этом посту Марин Ле Пен, которая недавно выдвигалась на выборы президента Франции и проиграла всего несколько процентов Эмманюэлю Макрону.

Несмотря на нового главу партии Марин Ле Пен не уходит из политики. Француженка сосредоточится на работе в парламенте, где партия "Национальное объединение" получила 89 мест.

"Я не уезжаю из "Национального объединения". Я буду там, где нужна стране", — заявила Марин Ле Пен на партийном съезде.

Несмотря на смену лидера французской партии Ле Пен, считают реальным источником власти и серьезным кандидатом на выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году.

Интересно, что впервые ультраправую партию Франции возглавляет не Ле Пен. Перед Марин Ле Пен партией "Национальное объединение" руководил ее отец.

Марин Ле Пен известна своими связями с президентом России. В 2014 году ее партия получила 9 млн. евро от российского банка. Кроме того, Ле Пен поддерживала аннексию Крыма, а с начала полномасштабного вторжения в Украину поддерживает отмену санкций для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия отправила во Францию большой магнит для научной ядерной программы.

Также "Комментарии" писали, что у берегов Франции заметили российскую подлодку. Французские службы провели субмарину русской Федерации в открытых водах. Причину, почему лодка РФ оказалась у французских берегов, не удалось выяснить.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63528678
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