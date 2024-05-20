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"Время наступило": в парламенте Франции хотят изменить политику правительства по отношению к Украине

Член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал Францию разрешить Украине наносить удары их оружием по России.

сегодня, 09:22
Автор:
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Slava Kot
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Глава комитета французского парламента по иностранным делам Жан-Луи Бурланж обратился к правительству с призывом разрешить Украине использовать французское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

"Время наступило": в парламенте Франции хотят изменить политику правительства по отношению к Украине

Жан-Луи Бурланж. Фото: Alain Guizard/News Pictures

Жан-Луи Бурланж написал письмо руководству Франции, в котором призвал "отказаться от воздержания" и принять решение пойти по пути Великобритании, которая позволила Украине использовать свое оружие для ударов по России.

"Кажется, время наступило. Право на самооборону исключает право защищать территорию агрессора. Почему украинцы должны быть лишены права отвечать на удар за ударом на атаки, жертвами которых они являются?" – пишет в письме Жан-Луи Бурланж.

По словам представителя французского парламента, изменение политики в отношении ударов по России законно, ведь положит конец "недопустимой асимметрии между позицией агрессора и жертвы агрессии". Бурланж подчеркнул, что Франция и другие западные партнеры не хотят начать войну против России, "поэтому речь идет не о вмешательстве в театр военных действий, а о снятии неоправданного табу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции резко критикуют президента Эммануэля Макрона за его позицию относительно войны в Украине. Как отмечает французская журналистка Сильви Кауфман, Макрон лишь в заявлениях выражает решительную поддержку Украине, однако действия Франции до сих пор не нашли реального отражения.

Также "Комментарии" писали, что во Франции объяснили, почему пригласили представителей России на участие в мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/armes-occidentales-fournies-a-l-ukraine-le-territoire-russe-ne-doit-plus-etre-sanctuarise-affirme-jean-louis-bourlanges-20240519
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