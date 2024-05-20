"Время наступило": в парламенте Франции хотят изменить политику правительства по отношению к Украине

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Slava Kot
Глава комитета французского парламента по иностранным делам Жан-Луи Бурланж обратился к правительству с призывом разрешить Украине использовать французское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.
Жан-Луи Бурланж. Фото: Alain Guizard/News Pictures
Жан-Луи Бурланж написал письмо руководству Франции, в котором призвал "отказаться от воздержания" и принять решение пойти по пути Великобритании, которая позволила Украине использовать свое оружие для ударов по России.
По словам представителя французского парламента, изменение политики в отношении ударов по России законно, ведь положит конец "недопустимой асимметрии между позицией агрессора и жертвы агрессии". Бурланж подчеркнул, что Франция и другие западные партнеры не хотят начать войну против России, "поэтому речь идет не о вмешательстве в театр военных действий, а о снятии неоправданного табу".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции резко критикуют президента Эммануэля Макрона за его позицию относительно войны в Украине. Как отмечает французская журналистка Сильви Кауфман, Макрон лишь в заявлениях выражает решительную поддержку Украине, однако действия Франции до сих пор не нашли реального отражения.
Также "Комментарии" писали, что во Франции объяснили, почему пригласили представителей России на участие в мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
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