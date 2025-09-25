logo

BTC/USD

111668

ETH/USD

3993.72

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Зеленский встретился с Макроном: какой ключевой вопрос подняла Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский встретился с Макроном: какой ключевой вопрос подняла Украина

Киев подчеркнул, что нуждается в усилении ПВО, ведь РФ усиливает ракетный и дроновый террор

25 сентября 2025, 06:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Постоянном представительстве Украины при ООН президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. об этом глава украинского государства сообщил у себя Telegram.

Зеленский встретился с Макроном: какой ключевой вопрос подняла Украина

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что ему удалось обсудить с Макроном ключевой вопрос, который касается усиления противовоздушной обороны Украины.

В частности, речь шла о необходимости ее усиления, особенно на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой.

Также два лидера затронули тему эскалации со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии.

"Нужно реагировать и действовать быстро", — отметил президент Украины.

Также уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.

Читайте также на портале "Комментарии" — выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Франции Эммануэль Макрон сделал тревожное заявление о состоянии мирового порядка, заявив, что "мир разрушается". Как сообщает CNN, по его мнению, рост изоляционизма и конфликтов все сильнее препятствует совместному разрешению международных кризисов.

Макрон призвал международное сообщество к обновленной солидарности и объединению для противостояния глобальным вызовам, отметив важность диалога и многосторонних форматов.

"Мы должны действовать вместе, восстанавливая многосторонность с той же решительностью, что и учредители этой ассамблеи. Нам нужно делать это еще эффективнее, но с той же волей", — подчеркнул президент Франции.

Также издание "Комментарии" сообщало — Эммануэль Макрон призвал усилить санкционное давление на Россию, при этом подчеркивая необходимость поиска путей возвращения ее к мирным переговорам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1188235024/947833
Теги:

Новости

Все новости