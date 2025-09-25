Зеленский встретился с Макроном: какой ключевой вопрос подняла Украина

В Постоянном представительстве Украины при ООН президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. об этом глава украинского государства сообщил у себя Telegram.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что ему удалось обсудить с Макроном ключевой вопрос, который касается усиления противовоздушной обороны Украины.

В частности, речь шла о необходимости ее усиления, особенно на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой.

Также два лидера затронули тему эскалации со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии.

"Нужно реагировать и действовать быстро", — отметил президент Украины.

Также уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.

Читайте также на портале "Комментарии" — выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Франции Эммануэль Макрон сделал тревожное заявление о состоянии мирового порядка, заявив, что "мир разрушается". Как сообщает CNN, по его мнению, рост изоляционизма и конфликтов все сильнее препятствует совместному разрешению международных кризисов.

Макрон призвал международное сообщество к обновленной солидарности и объединению для противостояния глобальным вызовам, отметив важность диалога и многосторонних форматов.

"Мы должны действовать вместе, восстанавливая многосторонность с той же решительностью, что и учредители этой ассамблеи. Нам нужно делать это еще эффективнее, но с той же волей", — подчеркнул президент Франции.

Также издание "Комментарии" сообщало — Эммануэль Макрон призвал усилить санкционное давление на Россию, при этом подчеркивая необходимость поиска путей возвращения ее к мирным переговорам.



