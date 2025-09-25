logo_ukra

Зеленський зустрівся з Макроном: яке ключове питання порушила Україна
Зеленський зустрівся з Макроном: яке ключове питання порушила Україна

Київ наголосив, що потребує посилення ППО, адже РФ посилює ракетний та дроновий терор.

25 вересня 2025, 06:42
Автор:
Кравцев Сергей

У Постійному представництві України при ООН президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава української держави повідомив Telegram.

Зеленський зустрівся з Макроном: яке ключове питання порушила Україна

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що йому вдалося обговорити з Макроном ключове питання щодо посилення протиповітряної оборони України.

Зокрема йшлося про необхідність її посилення, особливо на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою.

Також два лідери торкнулися теми ескалації з боку Росії проти європейських країн та випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.

"Потрібно реагувати та діяти швидко", — зазначив президент України.

Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України та подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, президент Франції Еммануель Макрон зробив тривожну заяву про стан світового порядку, заявивши, що "світ руйнується". Як повідомляє CNN, на його думку, зростання ізоляціонізму та конфліктів дедалі більше перешкоджає спільному вирішенню міжнародних криз.

Макрон закликав міжнародне співтовариство до оновленої солідарності та об'єднання для протистояння глобальним викликам, наголосивши на важливості діалогу та багатосторонніх форматів.

"Ми повинні діяти разом, відновлюючи багатосторонність з тією самою рішучістю, що й засновники цієї асамблеї. Нам потрібно робити це ще ефективніше, але з тією ж волею", — наголосив президент Франції.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Еммануель Макрон закликав посилити санкційний тиск на Росію, при цьому наголошуючи на необхідності пошуку шляхів повернення її до мирних переговорів.




Джерело: https://t.me/c/1188235024/947833
