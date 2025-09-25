Зеленський зустрівся з Макроном: яке ключове питання порушила Україна

У Постійному представництві України при ООН президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це глава української держави повідомив Telegram.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що йому вдалося обговорити з Макроном ключове питання щодо посилення протиповітряної оборони України.

Зокрема йшлося про необхідність її посилення, особливо на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою.

Також два лідери торкнулися теми ескалації з боку Росії проти європейських країн та випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.

"Потрібно реагувати та діяти швидко", — зазначив президент України.

Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України та подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.

