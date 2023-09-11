Байден сделал заявление относительно мира в Украине и позиции на саммите G20

Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита G20 в Индии царило согласие относительно установления справедливого мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие о необходимости справедливого, справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – заявил президент США.

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Отметим, на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в Индии, предсказуемо возникли сложности из-за различного отношения участников G20 к российско-украинской войне. США пытались убедить крупнейшие экономики мира сплотиться вокруг Украины, а также настаивали на необходимости американских инвестиций в развивающийся мир. Однако в совместной декларации участников мероприятия, которую удалось согласовать, даны очень размытые формулировки. На что украинский МИД уже ответил критикой. Среди важных экономических результатов – США, Индия, ЕС и страны Ближнего Востока объявили о запуске масштабного инфраструктурного проекта, цель которого связать Европу, Азию и Ближний Восток сетью железных дорог и морских путей. Что можно сказать по итогам саммита, известным на данный момент? Позитивны или негативны его результаты для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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