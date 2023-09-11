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Байден сделал заявление относительно мира в Украине и позиции на саммите G20

Президент США Байден заявил, что на саммите G20 царило согласие относительно мира в Украине

11 сентября 2023, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита G20 в Индии царило согласие относительно установления справедливого мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

Байден сделал заявление относительно мира в Украине и позиции на саммите G20

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие о необходимости справедливого, справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – заявил президент США.


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Отметим, на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в Индии, предсказуемо возникли сложности из-за различного отношения участников G20 к российско-украинской войне. США пытались убедить крупнейшие экономики мира сплотиться вокруг Украины, а также настаивали на необходимости американских инвестиций в развивающийся мир. Однако в совместной декларации участников мероприятия, которую удалось согласовать, даны очень размытые формулировки. На что украинский МИД уже ответил критикой. Среди важных экономических результатов – США, Индия, ЕС и страны Ближнего Востока объявили о запуске масштабного инфраструктурного проекта, цель которого связать Европу, Азию и Ближний Восток сетью железных дорог и морских путей. Что можно сказать по итогам саммита, известным на данный момент? Позитивны или негативны его результаты для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — что заставит Запад пойти на уступки РФ по зерновой сделке – какие решения ждем от саммита G20.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/09/10/remarks-by-president-biden-in-a-press-conference-2/
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