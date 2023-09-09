Что заставит Запад пойти на уступки РФ по зерновой сделке – какие решения ждем от саммита G20

На саммите G20, который открылся 9 сентября в столице Индии – Нью-Дели – не обошли стороной тему войны России против Украины. По этому поводу возникли сложности формулировками итоговой декларации саммита, где намеревались дать оценку российской агрессии. Как и предполагалось, поднимался на саммите и вопрос возобновления зернового соглашения. При этом явным адвокатом России выступал президент Турции Реджеп Эрдоган, призывая лидеров стран G20 пойти навстречу РФ, выполнив ее основные требования для возвращения в сделку. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" украинский след на саммите "Большой двадцатки" и перспективы реанимации зернового соглашения.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Забота Запада – как не допустить альтернативы Чикагской бирже и сохранить контроль над мировым рынком зерна

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает следующим образом:

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"По большому счету, украинская тема не будет основной на саммите G20. То, что страны не могут достичь компромисса по резолюции относительно Украины и отказ от приглашения на саммит в качестве гостя Владимира Зеленского – тому подтверждение. Мы сильно преувеличиваем значение зерновой сделки для мирового рынка продовольствия".

Во-первых, поясняет эксперт, объемы украинского зерна, которое возможно экспортировать, упали вдвое.

Во-вторых, после 17 июля, выйдя из соглашения, Россия уничтожила значительное количество мощностей для перевалок зерна на территории Украины, а также портовую инфраструктуру.

В-третьих, на решение продовольственного кризиса в Африке и Азии украинское зерно имеет минимальное влияние – оно идет преимущественно в развитые страны и в Китай. Та же Африка больше нуждается в удобрениях, чем в зерне.

В-четвертых, акцентирует Константин Бондаренко, Россия при поддержке ряда стран хочет создать альтернативу Чикагской зерновой бирже, и ей незачем возвращаться в зерновую сделку. В случае самостоятельной игры она сможет создать альтернативный механизм ценообразования и рынка зерна в рамках Глобального Юга (Россия и Казахстан совместно могут производить более трети мирового объема зерна).

"Забота Запада – как не допустить альтернативы Чикагской бирже и сохранить контроль над мировым рынком зерна, – поясняет эксперт. – Чувствуя опасность со стороны России, Запад вполне может пойти ей на уступки, при этом жертвуя Украиной и ее интересами. А самолеты британских ВВС в Черном море – да, красиво, эффектно, но с нулевой эффективностью".

Было бы неплохо, если бы страны G20 рассмотрели уместность дальнейшего функционирования ООН в нынешнем виде

По мнению кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, на саммите "Большой двадцатки" (стран с наибольшими экономиками мира) следует, наконец, определиться – кто управляет миром? Развитые, цивилизованные страны, уважающие международное право и договоренности – или плюющий на все соглашения, на все правила дикарь-террорист с ядерной дубинкой?

"Такой дикарь не понимает ничего, кроме силы. И, в конце концов, миру придется продемонстрировать эту силу. Прежде всего, ради сохранения своих приоритетов и интересов. В том числе – продовольственной безопасности", – подчеркивает Андрей Рязанцев.

Было бы неплохо, продолжает он, если бы страны G20 (понятно, за исключением пока еще входящей в этот клуб России) рассмотрели уместность дальнейшего функционирования ООН в нынешнем виде.

"Сейчас эта структура напоминает профсоюзную бабушку, работающую в интересах РФ, – считает эксперт. – Пора, наконец, заняться переформатированием ООН, созданием некого нового глобального органа – исходя из нынешней реальности. Давно понятно, что механизмы безопасности, заложенные в ООН, не работают. Организация не предотвращает войны, не в силах их остановить. Безопасность всего мира под угрозой из-за российской агрессии против Украины и собственно мировой демократии. И это вызов, на который следует давать эффективный ответ".

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