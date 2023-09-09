Что заставит Запад пойти на уступки РФ по зерновой сделке – какие решения ждем от саммита G20

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Кравцев Сергей
На саммите G20, который открылся 9 сентября в столице Индии – Нью-Дели – не обошли стороной тему войны России против Украины. По этому поводу возникли сложности формулировками итоговой декларации саммита, где намеревались дать оценку российской агрессии. Как и предполагалось, поднимался на саммите и вопрос возобновления зернового соглашения. При этом явным адвокатом России выступал президент Турции Реджеп Эрдоган, призывая лидеров стран G20 пойти навстречу РФ, выполнив ее основные требования для возвращения в сделку. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" украинский след на саммите "Большой двадцатки" и перспективы реанимации зернового соглашения.
Саммит G20. Фото: из открытых источников
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает следующим образом:
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Во-первых, поясняет эксперт, объемы украинского зерна, которое возможно экспортировать, упали вдвое.
Во-вторых, после 17 июля, выйдя из соглашения, Россия уничтожила значительное количество мощностей для перевалок зерна на территории Украины, а также портовую инфраструктуру.
В-третьих, на решение продовольственного кризиса в Африке и Азии украинское зерно имеет минимальное влияние – оно идет преимущественно в развитые страны и в Китай. Та же Африка больше нуждается в удобрениях, чем в зерне.
В-четвертых, акцентирует Константин Бондаренко, Россия при поддержке ряда стран хочет создать альтернативу Чикагской зерновой бирже, и ей незачем возвращаться в зерновую сделку. В случае самостоятельной игры она сможет создать альтернативный механизм ценообразования и рынка зерна в рамках Глобального Юга (Россия и Казахстан совместно могут производить более трети мирового объема зерна).
По мнению кандидата экономических наук, экс-директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, на саммите "Большой двадцатки" (стран с наибольшими экономиками мира) следует, наконец, определиться – кто управляет миром? Развитые, цивилизованные страны, уважающие международное право и договоренности – или плюющий на все соглашения, на все правила дикарь-террорист с ядерной дубинкой?
Было бы неплохо, продолжает он, если бы страны G20 (понятно, за исключением пока еще входящей в этот клуб России) рассмотрели уместность дальнейшего функционирования ООН в нынешнем виде.
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