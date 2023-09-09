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Саммит G20 охватили разногласия по Украине: подробности

Участники так не смогли преодолеть разногласия относительно формулировок о войне

сегодня, 09:50
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Кравцев Сергей
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В столице Индии Нью-Дели стартует ежегодный саммит лидеров самых могущественных государств мира. Они достигли широкого согласия по таким вопросам, как криптовалюты и реформы многостороннего развития банков, но не по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Саммит G20 охватили разногласия по Украине: подробности

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Известно, что переговорщики от стран "Большой двадцатки" в течение нескольких дней пытались договориться относительно формулировок о кровавой войне, которую Россия развязала против Украины. 


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Издание, ссылаясь на проект декларации саммита, утверждает, что участники переговоров так не смогли преодолеть разногласия. У лидеров остается возможность достичь компромисса по этому вопросу: в 38-страничном проекте, который был распространен среди членов делегаций, параграф "геополитическая ситуация" остался пустым, хотя остальные 75 параграфов были согласованы и заполнены. 

По информации Reuters, к подготовке так называемой Декларации лидеров пытались привлечь и представителей страны-агрессора. РФ на саммите представляет не российский диктатор Владимир Путин, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал бессрочный ордер на арест из-за причастности к военным преступлениям, а министр иностранных дел страны Сергей Лавров. По информации пропагандистского агентства ТАСС, он уже прибыл на саммит. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Нью-Дели (Индия) 9 и 10 сентября пройдет саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20). Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин мероприятие проигнорируют. И это, предположительно, даст возможность президенту США Джо Байдену (который посетит саммит) попытаться улучшить и укрепить связи с развивающимися странами. Каковы украинские ожидания от данного мероприятия, куда нашу страну не пригласили даже в качестве гостя, и где Индия, похоже, будет пытаться подыгрывать российской стороне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от саммита G20 – чем объяснить позицию Индии по войне в Украине.




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Источник: https://www.reuters.com/world/g20-leaders-begin-two-day-summit-overshadowed-by-divisions-over-ukraine-2023-09-09/
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