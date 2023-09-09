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G20 согласовал совместную декларацию: есть компромисс по войне в Украине

Лидеры призывают соблюдать Устав ООН и воздерживаться под использование ядерного оружия

сегодня, 15:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер председательствующей в G20 Индии Нарендра Моди объявил, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, найдя компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", пишет "Reuters".

G20 согласовал совместную декларацию: есть компромисс по войне в Украине

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Премьер Индии подтвердил, что дискуссии о том, какой должна быть итоговая декларация оказалась действительно крайне непростой, но в итоге все же участникам обсуждений удалось прийти к консенсусу по декларации саммита лидеров G20.


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Нарендра Моди заявил, что согласование декларации демонстрирует то, что участники смогли найти компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины.

При этом премьер не стал раскрывать подробности относительно того, какие формулировки пришлось обсудить и в итоге к чему пришли стороны.

Среди стран, входящих в G20, очень разнятся позиции в вопросе войны России против Украины: государства Запада выступают за более решительное осуждение России, тогда как страны Глобального юга хотят большего фокуса на экономических вопросах.

Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите G20, который открылся 9 сентября в столице Индии – Нью-Дели – не обошли стороной тему войны России против Украины. По этому поводу возникли сложности формулировками итоговой декларации саммита, где намеревались дать оценку российской агрессии. Как и предполагалось, поднимался на саммите и вопрос возобновления зернового соглашения. При этом явным адвокатом России выступал президент Турции Реджеп Эрдоган, призывая лидеров стран G20 пойти навстречу РФ, выполнив ее основные требования для возвращения в сделку. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" украинский след на саммите "Большой двадцатки" и перспективы реанимации зернового соглашения.

Также издание "Комментарии" сообщало — что ожидать Украине от саммита G20 – может ли измениться позиция Индии в лучшую для нас сторону.




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Источник: https://www.reuters.com/world/g20-leaders-begin-two-day-summit-overshadowed-by-divisions-over-ukraine-2023-09-09/
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comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:29

Оце так корумповану православну країну Баг створили. Друге, після Ізраїлю джерело конфліктів і розбіжностей в світі. Так само, як Ізраїль, оточено конфліктами. Навіть соромляться одразу назвати до чого ж прийшли, бо соромно одне одному в очі дивитись. Коли роз'їдуться, дипломати виправлять гострі формулювання, тоді надрукують.


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