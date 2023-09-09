G20 согласовал совместную декларацию: есть компромисс по войне в Украине

Премьер председательствующей в G20 Индии Нарендра Моди объявил, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, найдя компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", пишет "Reuters".

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Премьер Индии подтвердил, что дискуссии о том, какой должна быть итоговая декларация оказалась действительно крайне непростой, но в итоге все же участникам обсуждений удалось прийти к консенсусу по декларации саммита лидеров G20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Нарендра Моди заявил, что согласование декларации демонстрирует то, что участники смогли найти компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины.

При этом премьер не стал раскрывать подробности относительно того, какие формулировки пришлось обсудить и в итоге к чему пришли стороны.

Среди стран, входящих в G20, очень разнятся позиции в вопросе войны России против Украины: государства Запада выступают за более решительное осуждение России, тогда как страны Глобального юга хотят большего фокуса на экономических вопросах.

Читайте также на портале "Комментарии" — на саммите G20, который открылся 9 сентября в столице Индии – Нью-Дели – не обошли стороной тему войны России против Украины. По этому поводу возникли сложности формулировками итоговой декларации саммита, где намеревались дать оценку российской агрессии. Как и предполагалось, поднимался на саммите и вопрос возобновления зернового соглашения. При этом явным адвокатом России выступал президент Турции Реджеп Эрдоган, призывая лидеров стран G20 пойти навстречу РФ, выполнив ее основные требования для возвращения в сделку. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" украинский след на саммите "Большой двадцатки" и перспективы реанимации зернового соглашения.

Также издание "Комментарии" сообщало — что ожидать Украине от саммита G20 – может ли измениться позиция Индии в лучшую для нас сторону.



