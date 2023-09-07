Итоговая декларация без осуждения РФ: кто в G20 активнее всего подыгрывает агрессору

Индия, как нынешний глава G20, активно продвигает проект итоговой декларации, в котором не будет упоминания о том, что Россия ответственная за развязанную войну против Украины и страны "Большой двадцатки" осуждают Москву. Страны ЕС уже раскритиковали такое проект итоговой декларации. Ряд стран заявили, что предложенный Индией проект декларации, "требует дальнейшего развития", так как он "недостаточен для G7, Европейского Союза и наших членов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что дискуссии вокруг итогового проекта декларации "были очень трудными". В итоге стороны не пришли к какому-то согласию и компромиссному решению. До сих пор непонятно, будет ли вообще озвучено итоговое заявление. Споры на эту тему не прекращаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Трудность заключается в том, что Россия и Китай отказались вернуть формулировку (Ред. – с осуждением агрессии России), которую мы использовали на Бали, и мы не можем с этим согласиться", — отметил чиновник, имея в виду прошлогодний саммит G20 в Индонезии, где лидеры выступили с заявлением, осуждающим масштабное вторжение РФ в Украину.

Саммит G20 должен стартовать сегодня в Нью-Дели. Продлится он до 10 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — китайский лидер Си Цзиньпин не поедет на саммит стран "Большой 20".

Также издание "Комментарии" сообщало – делегация Индии присутствовала на встрече по урегулированию войны в Украине, которая прошла 5-6 августа в Саудовской Аравии. Тогда же обсуждалось, что Украина может оказаться в числе приглашенных на саммит "Большой двадцатки" (G20). Но на днях стало известно, что встреча, намеченная в Нью-Дели, пройдет без участия украинских представителей. При этом приглашения получили девять стран (Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур), как и Украина, не являющиеся частью "Большой двадцатки". Почему Индия не решилась пригласить нашу страну? Что вообще можно сказать о роли Индии в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



