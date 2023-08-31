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Си Цзиньпин принял аналогичное решение, как и Путин по поводу саммита G20

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин не поедут на саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Китайский лидер Си Цзиньпин не поедет на саммит стран "Большой 20", который состоится 9 и 10 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Си Цзиньпин принял аналогичное решение, как и Путин по поводу саммита G20

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает издание по меньшей мере четверо чиновников из Индии, Китая и неназванной страны, входящей в группу G20, подтвердили, что Си Цзиньпин пропустит саммит в Нью-Дели. Ожидается, что Китай на саммите G20 будет представлять премьер Ли Цян.


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Таким образом, Си Цзиньпин присоединился к президенту России Владимиру Путину, который также пропустит саммит в Индии. Вместо российского диктатора участие во встрече лидеров G20 будет принимать глава МИД РФ Сергей Лавров.

Саммит G20 оценивался как место встречи китайского лидера Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена, где политики должны стабилизировать отношения между странами, которые испортились из-за ряда инцидентов, в частности, это касается шпионажа, торговли и войны в Украине. В последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите G20 на Бали в Индонезии в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что индийский министр объяснил, почему его страна решила не приглашать Украину на международный саммит стран "Большой 20". По словам индийского политика, саммит G20 существует для решения вопросов экономического развития, а для военных конфликтов существуют другие международные платформы.

Также "Комментарии" писали об индийском министре нефти, который рассказал, почему его страна и дальше будет покупать энергетические ресурсы у России. Хардип Сингх Пури заявил, что Индия будет покупать нефть там, где она самая дешевая.



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Источник: https://www.reuters.com/world/chinas-xi-likely-skip-g20-summit-india-sources-2023-08-31/
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