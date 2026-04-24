Головна Новини Світ G20 Чи отримав Путін запрошення на саміт G20 у Майамі: Трамп здивував відповіддю
НОВИНИ

Чи отримав Путін запрошення на саміт G20 у Майамі: Трамп здивував відповіддю

Дональд Трамп висловився про можливий візит Путіна на саміт G20

24 квітня 2026, 07:26
Президент США Дональд Трамп заявив, що не запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20. Однак він вважає, що такий візит був би корисним.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Під час спілкування з пресою у Дональда Трампа запитали, чи правдивою є інформація у ЗМІ про те, що США запросили Путіна на саміт G20 до Майамі. Відповідь лідера США була така:

"Я не запрошував Путіна на саміт G20, але, якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисним", — сказав Дональд Трамп.

Варто зазначити, що раніше в російському МЗС повідомили про запрошення Москви до участі в саміті G20 у Сполучених Штатах на найвищому рівні, який пройде в Майамі в грудні цього року. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін.

Путінський чиновник поінформував, що остаточне рішення про поїздку буде ухвалено пізніше.

"Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього", — сказав він журналістам у штаб-квартирі ООН.

Як писали російські пропагандистські ЗМІ, російська делегація високо оцінила підсумки першої підготовчої зустрічі представників держав у Вашингтоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль посилює курс на мілітаризацію російського суспільства та влади, просуваючи учасників війни проти України на ключові посади напередодні виборів до Держдуми у вересні 2026 року. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни.

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу 21 квітня заявив, що ветерани війни вже повертаються з фронту та стають ефективними управлінцями на місцях.




Джерело: https://t.me/ClashReport/80494
