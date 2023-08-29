Стало известно, поедет ли Путин на саммит G20 в Индию, куда не пригласили Украину

28 августа президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор об участии РФ в саммите G20. По итогам разговора выяснилось, что Путин не поедет в Индию на встречу мировых лидеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе разговора стало известно, что Владимир Путин не посетит Индию на саммите G20 в следующем месяце, вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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"Выражая понимание решения России, премьер-министр поблагодарил президента Путина за последовательную поддержку Россией всех инициатив во время председательства Индии в G20", — говорится в заявлении индийского правительства.

Таким образом, Путин в очередной раз пропустит встречу лидеров государств. В августе Лавров отправился вместо Путина на саммит БРИКС в Южную Африку. После того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, российский президент не уезжал из России, кроме визитов в Беларусь и на оккупированные территории Украины.

Напомним, что Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, почему Индия не пригласила Украину на саммит G20. По его словам, этот саммит имеет цель развития, а не разрешать конфликты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты Южной Африки встретили российскую делегацию по антивоенным и антиимпериалистическим призывам. Они призвали министра МИД Сергея Лаврова "ехать домой".

Также "Комментарии" писали, что в совместной декларации БРИКС упомянули о войне в Украине и приняли новых членов в организацию.