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Стало известно, поедет ли Путин на саммит G20 в Индию, куда не пригласили Украину

После телефонного разговора Путина с премьер-министром Индии стало известно, поедет ли российский президент на саммит G20.

сегодня, 10:22
Автор:
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Slava Kot
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28 августа президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор об участии РФ в саммите G20. По итогам разговора выяснилось, что Путин не поедет в Индию на встречу мировых лидеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Стало известно, поедет ли Путин на саммит G20 в Индию, куда не пригласили Украину

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе разговора стало известно, что Владимир Путин не посетит Индию на саммите G20 в следующем месяце, вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.


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"Выражая понимание решения России, премьер-министр поблагодарил президента Путина за последовательную поддержку Россией всех инициатив во время председательства Индии в G20", — говорится в заявлении индийского правительства.

Таким образом, Путин в очередной раз пропустит встречу лидеров государств. В августе Лавров отправился вместо Путина на саммит БРИКС в Южную Африку. После того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, российский президент не уезжал из России, кроме визитов в Беларусь и на оккупированные территории Украины.

Напомним, что Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, почему Индия не пригласила Украину на саммит G20. По его словам, этот саммит имеет цель развития, а не разрешать конфликты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты Южной Африки встретили российскую делегацию по антивоенным и антиимпериалистическим призывам. Они призвали министра МИД Сергея Лаврова "ехать домой".

Также "Комментарии" писали, что в совместной декларации БРИКС упомянули о войне в Украине и приняли новых членов в организацию.



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Источник: https://www.reuters.com/world/russias-putin-discusses-bilateral-ties-brics-with-indias-modi-phone-call-2023-08-28/
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