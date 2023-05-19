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Будет ли полный запрет на экспорт в Россию: СМИ узнали, что решили страны G7

По информации Bloomberg, страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию

сегодня, 15:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Лидерам стран Большой семерки (G7) не хватило политической воли дать согласие на полный запрет экспорта в Россию. В то же время в G7 решили принять в качестве альтернативы решение о расширении уже существующих ограничений на поставки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", ссылаясь на полученную информацию о содержимом проекта заявления, которое лидеры G7 должны официально утвердить на саммите в Хиросиме.

Будет ли полный запрет на экспорт в Россию: СМИ узнали, что решили страны G7

Запрет экспорта в Россию. Фото: из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит положения о запрете на любой экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания.


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Вместо эмбарго G7 расширит список запрещенных товаров, которые имеют решающее значение для военной машины России. Речь идет о промышленном оборудовании, электротехнике и других товарах для в промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг. 

В соответствии с текущими режимом в РФ разрешен экспорт всех товаров, кроме подсанкционных. Основное внимание страны Большой семерки сконцентрируют на закрытии лазеек в существующих санкциях и давлении на третьи страны, помогающие России обходить санкции. 

Напомним, в Японии стартовал саммит G7, на котором ожидается и выступление президента Украины Владимира Зеленского. Правда, анонсированный очный формат – пока не факт. Скорее всего, украинский лидер примет участие в мероприятии в онлайн режиме. Какие ожидания от данного саммита? Могут ли быть приняты решения, кардинально меняющие ход российско-украинской войны и делающие реалистичной нашу победу уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-19/g-7-restricts-more-goods-but-avoids-near-total-russia-export-ban?leadSource=uverify%20wall
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