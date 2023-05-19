В Японии открылся саммит G7: какие ожидания – что может быть важным для Украины

В Японии стартовал саммит G7, на котором ожидается и выступление президента Украины Владимира Зеленского. Правда, анонсированный очный формат – пока не факт. Скорее всего, украинский лидер примет участие в мероприятии в онлайн режиме. Какие ожидания от данного саммита? Могут ли быть приняты решения, кардинально меняющие ход российско-украинской войны и делающие реалистичной нашу победу уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

На саммите G7 во время обсуждения ключевыми будут три направления

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко поделился таким комментарием:

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"Ежегодные саммиты "Большой семерки" – это традиционно одно из главных текущих событий международной политики. В этот раз, как и в прошлом году, данная встреча очень значима для Украины. Тема войны между Россией и Украиной, перспектив и условий ее завершения, будет едва ли не основной в повестке дня саммита. Судя по информации на данный час, в работе саммита примет участие и Владимир Зеленский, что еще сильнее повышает значимость мероприятия для нашей страны".

Все мы, подчеркивает эксперт, хотим скорейшего окончания войны и нашей победы. Но следует быть реалистами, не ждать какого-то чуда.

"В природе и реальной политике нет чудодейственных инструментов, которые могли бы быстро и эффективно решить задачу прекращения нынешней большой войны России против Украины на условиях, которые бы полностью удовлетворили нашу страну", – акцентирует Владимир Фесенко.

Прогнозируя обсуждаемые темы саммита и решения, которые могут там приниматься, он выделил три направления.

Первое – продолжение и усиление поддержки Украины.

Начать могут с программ обучения украинских пилотов работе на этих истребителях. Это будет сигналом России, что поддержка Украины может усилиться", – поясняет политолог. "Судя по дискуссиям последних недель и информации, которая появлялась буквально в последние дни, – это, прежде всего, вопрос о поставках Украине F-16 (возможно не США, а пока третьими странами).

Второе важное направление – поиск решений по усилению санкций против России, прежде всего, для блокирования путей обхода ныне действующих ограничений.

Третье – в закрытом режиме будет обсуждаться тема условий завершения нынешней большой войны между Россией и Украиной, и возможного формата будущих мирных переговоров.

"В этой связи будет обсуждаться предложение президента Зеленского о саммите мира, – уверен Владимир Фесенко. – Такой саммит может быть актуальным для начала формирования новой архитектуры европейской и международной безопасности. В контексте условий завершения нынешней большой войны между Россией и Украиной, наверняка, будет обсуждаться и вопрос о гарантиях послевоенной безопасности для наше страны. В том числе и перспектива конкретных механизмов присоединения Украины к НАТО после завершения нынешней большой войны".

G7 – это, прежде всего, экономическое объединение правительств семи стран, в фокусе внимания будут, в первую очередь, экономические вопросы

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что от саммита G7 не следует ждать каких-то особенных судьбоносных решений. Однако, подчеркивает она, не стоит недооценивать его роль в помощи Украине.

"Это – кропотливая работа, которая поможет принять консолидированные решения, направленные на дальнейшее ослабление РФ, – поясняет эксперт. – И это уже будет важным вкладом в нашу победу".

По словам Анны Малкиной, нужно понимать, что G7 – это, прежде всего, экономическое объединение правительств семи стран. Поэтому в фокусе внимания будут, в первую очередь, экономические вопросы. Включая новые пакеты санкций против РФ и противодействие их обходу. Сегодня, акцентирует эксперт, это одна из важнейших задач, ведь эффект от санкций не удается достигнуть в полной мере из-за теневого и параллельного импорта, используемого Кремлем.

а также Ватикана плюс – африканских стран и появляющихся в информационном поле идей о замораживании конфликта". "Например, сегодня, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Россия может производить достаточно большие количество ракет в месяц, изготовление которых требует импортных запчастей. Важная задача – прекратить или существенно усложнить возможность приобретения комплектующих военного назначения, – подчеркивает Анна Малкина. – Ещё одним важным вопросом является использование замороженных активов РФ для восстановления Украины. Это крайне сложная в юридическом плане процедура. Будем надеяться, что политические решения G7 поспособствует ускорению наработки соответствующих механизмов. Важнейшее же политическое решение, которое должно прозвучать – это неуклонная поддержка Украины коллективным Западом. Что особенно важно на фоне активизации "переговорщиков" в лице Китая

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