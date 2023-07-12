«Исторические» гарантии безопасности: что подготовила "Большая семерка" для Украины

Партнеры Украины из "Большой семерки" согласовали долгосрочные гарантии безопасности. Их уже даже назвали "историческими" и шагом, который может привести к прекращению нынешней фазы войны с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Отмечается, что решение поддержано всеми партнерами, его подписание должно состояться сегодня, в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

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"Общая декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую последующую агрессию", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Великобритании.

При этом издание "Bloomberg" располагает информацией, что ключевые союзники Украины проведут двухсторонние переговоры с Украиной, чтобы предоставить Украине более уверенную и долгосрочную поддержку в вопросах безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 12 июля, в литовской столице состоится второй день саммита НАТО. Итоги первого оставили двоякое впечатление. И президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вильнюс, не скрывал определенного разочарования, выступая там. Ведь приглашения в Альянс с четкими сроками мы так и не получили. С другой стороны, и на этом также акцентировал Зеленский, партнеры выразили готовность делать новые шаги (создание постоянного совета Украина-НАТО, отмена для Украины этапа ПДЧ), предоставлять нам больше оружия. Эксперты специально ля издания "Комментарии" проанализировали итоги первого дня, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят упреки Зеленского в адрес союзников – может ли это изменить решение НАТО.



