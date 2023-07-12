logo

BTC/USD

30726.50

ETH/USD

1889.33

LTC/USD

96.84

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир G7 «Исторические» гарантии безопасности: что подготовила "Большая семерка" для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

«Исторические» гарантии безопасности: что подготовила "Большая семерка" для Украины

Партнеры Украины будут проводить индивидуальные переговоры

сегодня, 11:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Партнеры Украины из "Большой семерки" согласовали долгосрочные гарантии безопасности. Их уже даже назвали "историческими" и шагом, который может привести к прекращению нынешней фазы войны с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

«Исторические» гарантии безопасности: что подготовила "Большая семерка" для Украины

Большая семерка. Фото: из открытых источников

Отмечается, что решение поддержано всеми партнерами, его подписание должно состояться сегодня, в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Общая декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую последующую агрессию", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Великобритании. 

При этом издание "Bloomberg" располагает информацией, что ключевые союзники Украины проведут двухсторонние переговоры с Украиной, чтобы предоставить Украине более уверенную и долгосрочную поддержку в вопросах безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 12 июля, в литовской столице состоится второй день саммита НАТО. Итоги первого оставили двоякое впечатление. И президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вильнюс, не скрывал определенного разочарования, выступая там. Ведь приглашения в Альянс с четкими сроками мы так и не получили. С другой стороны, и на этом также акцентировал Зеленский, партнеры выразили готовность делать новые шаги (создание постоянного совета Украина-НАТО, отмена для Украины этапа ПДЧ), предоставлять нам больше оружия. Эксперты специально ля издания "Комментарии" проанализировали итоги первого дня, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят упреки Зеленского в адрес союзников – может ли это изменить решение НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!