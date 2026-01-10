Франция перенесла начало саммита G7 на 15 июня, чтобы он не совпадал с 80-м днем рождения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает рейтинговое издание Politico со ссылкой на источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Теперь мероприятие будет проходить с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Официально в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона сказали, что новое расписание является "результатом консультаций с партнерами G7".

Однако по данным источников Politico, саммит изменили, чтобы он не совпадал по времени с боксерским поединком в Белом доме — бой будет по случаю празднования 80-летия Трампа.

Стоит напомнить, 11 декабря 2025 года в Politico сообщали, что США обсуждают возможность создания нового международного объединения Core 5, которое могло бы включать Россию и Китай и выступать альтернативой G7. Идея возникла в контексте пересмотра Стратегии нацбезопасности, однако официально ее отрицают, а Европа в теоретическом составе группы не фигурирует.

Также издание "Комментарии" сообщало – последние шаги Вашингтона показали: для Белого дома роль "надежного союзника" Европы больше не является приоритетом, а место ЕС в новом мировом порядке Дональда Трампа, по мнению критиков, кажется менее значимым. Однако почти через год второго президентского срока Трампа европейские лидеры так и не провели полноценного стратегического обсуждения растущей дистанции между США и их бывшими партнерами. Главная причина – война в Украине, пишет Politico.

"Комментарии" сообщали – почему Дональд Трамп посягает на чужие территории: президент Колумбии ответил.



