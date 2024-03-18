Бербок отреагировала на идею лидера партии Шольца о замораживании войны в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок однозначно отвергла призывы к замораживанию агрессивной войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BR24".

Анналена Бербок. Фото из открытых источников

"Тот, кто ознакомился с последним докладом ООН о российских военных преступлениях на оккупированных территориях, на мой взгляд, не будет снова говорить о возможном замораживании конфликта", — заявила министр.

При этом Анналена Бербок подчеркнула, что доклад ООН читается "как абсолютная книга ужасов".

Стоит отметить, глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених во время дебатов в немецком парламенте относительно передачи Киеву ракет Taurus предложил "заморозить" войну в Украине. В своей речи политик обратил внимание на большую поддержку Украины со стороны Германии, которая значительно превышает поддержку других европейских стран. К слову, решение о передаче Украине ракет Taurus Бундестаг снова не поддержал.

Мютцених поднял вопрос о том, не пора ли прекратить говорить о том, как вести войну, а вместо этого думать о том, как ее заморозить.

"Я думаю, нам стоит сконцентрироваться на более важных вещах. Почему другие европейские страны не могут предоставить больше средств после всех заявлений? Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец? В октябре 2022 года американское правительство опасалось применения тактического ядерного оружия в Украине. Это должно заставить нас задуматься", — заявил политик.

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