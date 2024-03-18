Бербок отреагировала на идею лидера партии Шольца о замораживании войны в Украине

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок однозначно отвергла призывы к замораживанию агрессивной войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BR24".
Анналена Бербок. Фото из открытых источников
При этом Анналена Бербок подчеркнула, что доклад ООН читается "как абсолютная книга ужасов".
Стоит отметить, глава парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених во время дебатов в немецком парламенте относительно передачи Киеву ракет Taurus предложил "заморозить" войну в Украине. В своей речи политик обратил внимание на большую поддержку Украины со стороны Германии, которая значительно превышает поддержку других европейских стран. К слову, решение о передаче Украине ракет Taurus Бундестаг снова не поддержал.
Мютцених поднял вопрос о том, не пора ли прекратить говорить о том, как вести войну, а вместо этого думать о том, как ее заморозить.
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