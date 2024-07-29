Берлин ответил на угрозы Путина из-за ракет Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин не сможет запугать Германию угрозами из-за планов США разместить на территории страны дальнобойные ракеты Tomahawk. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Германии, сообщает ntv.

Германия. Фото: из открытых источников

"Нас не запугать подобными заявлениями", — подчеркнул представитель МИД, комментируя недавние заявления главы Кремля.

Дипломат напомнил, что Россия уже много лет пополняет запасы своих вооружений и ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому Берлин должен на это отреагировать.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не будет учитывать мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят свои ракеты на территории Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин продолжает использовать тактику бряцания ядерным оружием для сдерживания Запада и влияния на процесс принятия решений в его странах. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики сослались на заявление российского диктатора Владимира Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге о том, что если США в 2026 году разместят ракетные системы большой дальности в Германии, то время полета к российским промышленным и оборонным объектам составит около 10 минут. Диктатор также пообещал принять "зеркальные меры" и вывести Россию из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



