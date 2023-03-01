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Bloomberg: Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия

Соединенные Штаты обеспокоены поставкой России в Китай ядерного топлива, которое впоследствии может стать ядерными боеголовками.

сегодня, 16:29
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Автор:

Slava Kot

Россия усиливает сотрудничество с Китаем и продает ядерное топливо, которое с помощью реактора быстрого размножения на острове Чанбяо Пекин сможет превратить в плутоний. Разведка США считает, что таким образом Китай сможет в четыре раза ускорить производство ядерных боеголовок, а через 12 лет достичь ядерного потенциала США и России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Bloomberg: Россия отправляет в Китай уран, который Пекин сможет превратить в плутоний для ядерного оружия

Россия отправляет ядерное топливо в Китай. Фото из открытых источников

Из-за полномасштабного вторжения в Украину и санкций, наложенных на РФ, Путин начал искать новые рынки сбыта для своих товаров. Одним из самых больших рынков стал Китай, сюда Россия отправляет нефть, а также ядерное топливо.


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"Очевидно, что Китай извлекает пользу от российской поддержки", — говорит немецкий эксперт по контролю над вооружениями Ханна Нотте.

Официальные представители США постоянно отмечают, что в последние годы Китай пытается усилить свой ядерный арсенал. Решающую роль в этом может сыграть ядерный реактор CFR-600, расположенный на территории Китая вблизи Тайваня. С его помощью Китай сможет увеличить скорость создания ядерных боеголовок.

"Вполне возможно, что эта программа чисто гражданская. Меня нервничает то, что Китай перестал сообщать о своих гражданских запасах плутония. Это точно не хороший знак", — сказал ядерный аналитик из Женевского института исследования проблем разоружения ООН Павел Подвиг.

В настоящее время Китай имеет около 350 ядерных боеголовок, а Россия и США более 5 тыс. Royal United Services Institute сообщает, что российская компания "Росатом" получила 384 млн. долларов за 25 тыс. кг ядерного топлива для Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о директоре ЦРУ, который подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Россию.

Также "Комментарии" писали о Китае, критикующем Евросоюз за запрет TikTok.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-01/china-nuclear-trade-with-russia-risks-tipping-military-balance
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