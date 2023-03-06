Бразилию "наказали" за отказ передать снаряды для ВСУ

Немецкое правительство в начале 2023 года обратилось к правительству Бразилии с просьбой предоставить боеприпасы для Украины, однако президент Лула да Силва запретил отправлять снаряды в Украину. Через месяц Германия "наказала" Бразилию и заблокировала продажу военной техники в Филиппины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Infodefensa.

Бразильский БТР Guarani, поставки которого заблокировала Германия

Германия известила, что готова отправить Украине свои танки Leopard. После этого правительство страны начало искать снаряды для танков, чтобы обеспечить ими украинскую армию. Со своей просьбой Германия обратилась в Бразилию в конце января, но получила отказ.

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Впоследствии Бразилия заключила контракт с Филиппинами о поставках 28 бронетранспортеров Guarani. Пять единиц военной техники уже были готовы к отправке, однако Германия запретила их передачу Филиппинам. Как выяснилось, бронетранспортеры Guarani имеют немецкие элементы в конструкции и правительство Германии наложило запрет на реэкспорт этих элементов.

В официальном сообщении утверждается, что Бразилия не согласовала юридические моменты с Германией и заключила контракт с Филиппинами. Однако I nfodefensa утверждает, что это лишь формальная причина, за которой скрываются напряженные отношения между странами, поскольку Бразилия отказалась предоставить снаряды по просьбе Германии для Украины.

"Решение Германии станет ответом на отказ бразильского правительства и его дипломатии поставлять в Украину военную технику и боеприпасы для боевых танков Leopard 1A5 и зенитных машин Gepard 1A2, как они просили из Берлина ", — пишет Infofefensa .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц назвал условие Путина для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Путин планировал развалить НАТО.