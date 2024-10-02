В правительстве Германии отреагировали на информацию издания Zeit, которое сообщило, что канцлер Олаф Шольц может впервые за почти два года позвонить по телефону российскому лидеру Владимиру Путину. В частности, эту информацию подтвердил представитель германского правительства Штеффен Гебештрайт в комментарии для DW.

Олаф Шольц

По его словам, Шольц ранее неоднократно выражал готовность пообщаться с Путиным, если придет соответствующий случай.

"Канцлер неоднократно говорил, что при удобном случае снова поговорит с Путиным по телефону. Пока я не могу вам сообщить о конкретных планах проведения такого разговора", — сказал Гебештрайт.

Издание подчеркивает, если разговор все же состоится, Шольц станет первым среди лидеров стран, поддерживающих Украину, кто возобновит прямой контакт с Путиным. В последний раз президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон и бывший британский премьер Борис Джонсон общались с российским президентом еще в 2022 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что согласно информации Zeit, Шольц может рассмотреть возможность проведения этого разговора в преддверии саммита G20, который состоится в ноябре в Бразилии. Впрочем, как заявил во время брифинга спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия не получала официальный запрос от Германии на проведение разговора между канцлером Олафом Шольцом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" рассказывали , что кандидат на должность канцлера Германии в 2025 году от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что Олаф Шольц не стремится помочь Украине победить в войне против России. Напротив, Мерц утверждает, что действующий канцлер опасается поражения страны-агрессора.





