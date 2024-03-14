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Бундестаг вновь голосовал за поставки ракет Taurus в Украину: какие результаты

Большинство депутатов проголосовали против инициативы ХДС и ХСС

сегодня, 14:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В немецком Бундестаге в очередной раз провалили голосование предложение о поставках немецких крылатых ракет Taurus в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Der Standart".

Бундестаг вновь голосовал за поставки ракет Taurus в Украину: какие результаты

Германия. Фото: из открытых источников

Сегодня большинство депутатов проголосовали против инициативы ХДС и ХСС. В ходе дебатов лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених защищал отказ канцлера Олафа Шольца от поставок.

"Переломные времена – не для политических игроков. Необходимы разум, благоразумие и ясность. Именно этим и занимается федеральный канцлер в ходе обсуждений, которые он ведет как глава правительства", — сказал Мютцених.

В голосовании приняли участие 690 депутатов. 495 депутатов проголосовали против, 190 — за, 5 воздержались. Парламентская группа ХДС/ХСС насчитывает 197 депутатов.

Система Taurus отличается большой дальностью стрельбы (500 километров) и высокой точностью. Оружие позволяет уничтожать российские склады боеприпасов, защищенные командные центры и жизненно важные объекты военной инфраструктуры далеко за линией фронта.

В качестве примера неоднократно приводился 19-километровый Керченский мост. Он соединяет Крым, который был оккупирован в 2014 году, с материковой частью России. Противники поставок указывают на возможную эскалацию.

Стоит отметить, еще с прошлого года Украина просит Германию передать ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако канцлер Олаф Шольц не желает передавать такое вооружение. Он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины должны присутствовать немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение ракет на цель. Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве.

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Источник: https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/3000000211564/deutscher-bundestag-stimmt-am-donnerstag-wieder-ueber-taurus-lieferung-fuer-ukraine-ab
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