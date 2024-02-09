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Были ли на борту Ил-76 украинские пленные: Данилов дал окончательный ответ

Алексей Данилов заявил. что украинских пленных не было на борту Ил-76

сегодня, 10:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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На борту упавшего под Белгородом российского самолета Ил-76 не было украинских пленных. Но у Украины нет достаточной информации о том, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Бабелю" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Были ли на борту Ил-76 украинские пленные: Данилов дал окончательный ответ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО считает, что если бы на борту Ил-76 были украинские военнопленные, то россияне воспользовались этой информацией.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что, если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", — добавил секретарь СНБО. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин лишь через двое суток прокомментировал падение самолета Ил-76 в России.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин пригласил 31 января международных экспертов расследовать падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По его словам, тот был сбит 24 января американской системой ПВО Patriot. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании обстоятельств этого падения. Что означает предложение Путина через неделю после резонансного события? Какую игру может вести Кремль? Своими мнениями с "Комментариями" поделились эксперты.




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