Были ли на борту Ил-76 украинские пленные: Данилов дал окончательный ответ

На борту упавшего под Белгородом российского самолета Ил-76 не было украинских пленных. Но у Украины нет достаточной информации о том, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Бабелю" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО считает, что если бы на борту Ил-76 были украинские военнопленные, то россияне воспользовались этой информацией.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что, если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", — добавил секретарь СНБО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин пригласил 31 января международных экспертов расследовать падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По его словам, тот был сбит 24 января американской системой ПВО Patriot. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании обстоятельств этого падения. Что означает предложение Путина через неделю после резонансного события? Какую игру может вести Кремль? Своими мнениями с "Комментариями" поделились эксперты.



