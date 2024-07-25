Цифра снова увеличилась: Шольц рассказал, сколько военных Путин потерял на войне против Украины

На войне против Украины, по оценкам правительства Германии, погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "DW".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц заявил, что ради захвата дополнительных квадратных метров украинской территории российский диктатор Владимир Путин убивает мирных жителей, а также отправляет насмерть сотни тысяч российских солдат.

"По нашим данным – хотя точные цифры неизвестны – 350 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили тяжелые ранения. И ежедневно это количество растет на тысячу и более", — сказал канцлер Германии.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 571 тысячи оккупантов, а также тысячи единиц техники. Речь идет не только о бронированной технике, но и об авиации и кораблях.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин не намерен пересматривать свою позицию по ограничениям на удары по России предоставленным Украине оружием. Власти Германии не хотят делать шагов, которые могут привести к эскалации. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", — сказал немецкий канцлер.

По словам Олафа Шольца, исходя из этой позиции, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц поддержал предложение Киева пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец года.



