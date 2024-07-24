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Шольц признался, чего боится: почему не позволит Украине бить по РФ немецким оружием

Олаф Шольц отметил, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет

сегодня, 16:38
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Кравцев Сергей

Официальный Берлин не намерен пересматривать свою позицию по ограничениям на удары по России предоставленным Украине оружием. Власти Германии не хотят делать шагов, которые могут привести к эскалации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Welt".

Шольц признался, чего боится: почему не позволит Украине бить по РФ немецким оружием

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", — сказал немецкий канцлер.

По словам Олафа Шольца, исходя из этой позиции, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет.

Шольц также отметил, что он разрешил Украине использовать данное оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью. Он подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы не разрешить России использовать границу для массированных атак на Харьков.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин не будет своими самолетами и ракетами обстреливать Россию и направлять военных на территорию Украины.

Он также добавил, что необходимо поддерживать процессы, которые приведут к миру.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц поддержал предложение Киева пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец года. 

"Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим — чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно", — высказался Олаф Шольц.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц ответил категорически отказом на призыв Зеленского: о чем идет речь.




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