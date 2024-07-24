Шольц признался, чего боится: почему не позволит Украине бить по РФ немецким оружием

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Кравцев Сергей
Официальный Берлин не намерен пересматривать свою позицию по ограничениям на удары по России предоставленным Украине оружием. Власти Германии не хотят делать шагов, которые могут привести к эскалации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Welt".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
По словам Олафа Шольца, исходя из этой позиции, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет.
Шольц также отметил, что он разрешил Украине использовать данное оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью. Он подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы не разрешить России использовать границу для массированных атак на Харьков.
Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин не будет своими самолетами и ракетами обстреливать Россию и направлять военных на территорию Украины.
Он также добавил, что необходимо поддерживать процессы, которые приведут к миру.
Читайте также на портале "Комментарии" — Олаф Шольц поддержал предложение Киева пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец года.
Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц ответил категорически отказом на призыв Зеленского: о чем идет речь.
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