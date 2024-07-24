Шольц признался, чего боится: почему не позволит Украине бить по РФ немецким оружием

Официальный Берлин не намерен пересматривать свою позицию по ограничениям на удары по России предоставленным Украине оружием. Власти Германии не хотят делать шагов, которые могут привести к эскалации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Welt".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", — сказал немецкий канцлер.

По словам Олафа Шольца, исходя из этой позиции, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет.

Шольц также отметил, что он разрешил Украине использовать данное оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью. Он подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы не разрешить России использовать границу для массированных атак на Харьков.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин не будет своими самолетами и ракетами обстреливать Россию и направлять военных на территорию Украины.

Он также добавил, что необходимо поддерживать процессы, которые приведут к миру.

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"Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим — чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно", — высказался Олаф Шольц.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц ответил категорически отказом на призыв Зеленского: о чем идет речь.



