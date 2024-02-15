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Досталось на орехи. В Германии жестко раскритиковали реакцию членов НАТО на заявление Трампа

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал членов НАТО сдержанно относиться к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа. Также министр добавил, в комментарии Tagesschau, что такие заявления его не особенно пугают

сегодня, 11:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Борис Писториус призвал союзников сдержанно реагировать на слова Трампа о том, что он будет поощрять Россию нападать на страны НАТО, если они недостаточно платят в оборонный фонд для коллективной безопасности.

Досталось на орехи. В Германии жестко раскритиковали реакцию членов НАТО на заявление Трампа

Борис Писториус

"Мы должны оставаться при своем мнении и не пялиться как кролик перед удавом",
– заявил Борис Писториус.

Кроме того, он подверг критике идеи о том, что Европе нужно создавать свой "ядерный зонтик", чтобы защититься от вероятной агрессии России. По мнению Писториуса, на сегодняшний день нет причин обсуждать создание такого "щита". В этом контексте министр обороны посоветовал всем сохранять спокойствие.

Писториус подчеркнул, что действительно те политики в США, которые отвечают за принятие решений, хорошо понимают, что им дают партнеры в Европе и НАТО.

"И многие знают, что будет означать "оборвать трансатлантические связи". Если кто-то это сделает, он погубит собственные геополитические и стратегические интересы",
– заявил министр обороны Германии.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге заявил, что он будет побуждать Россию к агрессии в отношении тех стран НАТО, которые вкладывают недостаточно денег в коллективную безопасность. Такое заявление вызвало шквал критики среди топ-политиков Европы.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за опасений Трампа. В этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону – 2% ВВП. При этом генсек Йенс Столтенберг отметил, что некоторым союзникам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добиться реального прогресса.




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Источник: https://www.tagesschau.de/
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