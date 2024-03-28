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Экс-канцлер Германии заявил о пользе дружбы с Путиным

Древний друг Владимира Путина, бывший Канцлер Германии Герхард Шредер, объяснил пользу из дружбы с российским диктатором.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Бывший Канцлер Германии Герхард Шредер считает, что его дружба с российским диктатором Владимиром Путиным может быть полезна для окончания войны в Украине. По его словам, это может помочь во время мирных переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Шредера изданию Tagesschau.

Экс-канцлер Германии заявил о пользе дружбы с Путиным

Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Герхард Шредер во время интервью немецким СМИ заявил о пользе от дружбы с Путиным.

"Мы много лет плодотворно работали вместе. Возможно, это все еще может помочь найти решение путём переговоров, я не вижу другого варианта", — сказал Шредер.

Журналисты Tagesschau спросили дополнительно у бывшего канцлера Германии, почему он продолжает дружить с Владимиром Путиным, несмотря на тысячи смертей и военные преступления на войне в Украине. Шредер ответил, что это "другое измерение", и "совершенно неправильно забывать" о положительных шагах в политике в прошлом.

Вероятно, Герхард Шредер намекает на свою посредническую роль сразу после вторжения России в Украину. Тогда Шредер, по собственным заявлениям, встретился с украинскими чиновниками, в частности Рустемом Умеровым, а затем полетел в Москву на встречу с Путиным. Однако инициатива бывшего канцлера Германии провалилась и не была реализована.

Напомним, что Герхард Шредер дружит с Путиным с начала 2000-х годов. После ухода с поста канцлера в 2005 году Шредер работал преимущественно на российские компании, управляющие газопроводами Nord Stream через Балтийское море. Несмотря на то, что немецкий политик назвал войну в Украине "роковой ошибкой", он не разорвал дружбу с Путиным. Кроме того, попытки исключить Шредера из партии СДПГ за связи с Путиным провалились.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий депутат рассказал, как Шольц остановил ядерный удар России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Герхард Шредер поддержал Олафа Шольца в идее не предоставлять Украине ракеты Taurus.



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Источник: https://www.tagesanzeiger.ch/ticker-ukraine-russland-krieg-wichtigste-news-196-230591284724
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