logo

BTC/USD

122428

ETH/USD

4499.86

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Это уже серьезный звоночек: какие именно дроны были зафиксированы над аэропортом Мюнхена
commentss НОВОСТИ Все новости

Это уже серьезный звоночек: какие именно дроны были зафиксированы над аэропортом Мюнхена

По информации Bild, беспилотники над аэропортом Мюнхена оказались военными

4 октября 2025, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Беспилотники, которые фактически заблокировали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации немецкого таблоида "Bild".

Это уже серьезный звоночек: какие именно дроны были зафиксированы над аэропортом Мюнхена

Дроны над аэропортом Мюнхена. Фото: из открытых источников

"Беспилотники, замеченные в пятницу вечером над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами", — отметили неназванные источники изданию.

Сообщается, что именно из-за нескольких разведывательных дронов вчера Мюнхенский аэропорт приостанавливал свою работу.

Отметим, международный аэропорт Мюнхена был вынужден вновь приостановить работу из-за неопознанных дронов. Немецкая служба управления воздушным движением в качестве меры предосторожности на время запретила полеты, проинформировало агентство dpa.

Произошедшее отразилось на планах почти 6500 пассажиров. Были установлены раскладные кровати, выданы одеяла, напитки и снэки. В Мюнхене сейчас проходит Октоберфест, на который съехались многочисленные посетители со всего мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 2 октября в мюнхенском аэропорту уже возникали проблемы из-за беспилотников неизвестного происхождения. Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорты Нюрнберга, Штутгарта и Вены. Были нарушены планы примерно 3000 пассажиров. Сотни из них были вынуждены провести ночь на раскладушках в терминалах. Утром 3 октября полеты были возобновлены, сообщила федеральная полиция. Ситуация нормализовалась ближе к вечеру.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дания заявляет о новых военных провокациях РФ: теперь уже не с воздуха.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости