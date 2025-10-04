Это уже серьезный звоночек: какие именно дроны были зафиксированы над аэропортом Мюнхена

Беспилотники, которые фактически заблокировали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации немецкого таблоида "Bild".

Дроны над аэропортом Мюнхена. Фото: из открытых источников

"Беспилотники, замеченные в пятницу вечером над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами", — отметили неназванные источники изданию.

Сообщается, что именно из-за нескольких разведывательных дронов вчера Мюнхенский аэропорт приостанавливал свою работу.

Отметим, международный аэропорт Мюнхена был вынужден вновь приостановить работу из-за неопознанных дронов. Немецкая служба управления воздушным движением в качестве меры предосторожности на время запретила полеты, проинформировало агентство dpa.

Произошедшее отразилось на планах почти 6500 пассажиров. Были установлены раскладные кровати, выданы одеяла, напитки и снэки. В Мюнхене сейчас проходит Октоберфест, на который съехались многочисленные посетители со всего мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 2 октября в мюнхенском аэропорту уже возникали проблемы из-за беспилотников неизвестного происхождения. Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорты Нюрнберга, Штутгарта и Вены. Были нарушены планы примерно 3000 пассажиров. Сотни из них были вынуждены провести ночь на раскладушках в терминалах. Утром 3 октября полеты были возобновлены, сообщила федеральная полиция. Ситуация нормализовалась ближе к вечеру.

