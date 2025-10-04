Це вже серйозний дзвіночок: які саме дрони були зафіксовані над аеропортом Мюнхена

Безпілотники, які фактично заблокували роботу аеропорту Мюнхена увечері 3 жовтня, виявились військовими дронами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації німецького таблоїду "Bild".

Дрони над аеропортом Мюнхена. Фото: з відкритих джерел

"Беспілотники, помічені у п'ятницю ввечері над аеропортом Мюнхена, були військовими розвідувальними дронами", — наголосили на неназваних джерелах виданню.

Повідомляється, що саме через кілька розвідувальних дронів учора Мюнхенський аеропорт припиняв свою роботу.

Зазначимо, міжнародний аеропорт Мюнхена був змушений знову призупинити роботу через невпізнані дрони. Німецька служба управління повітряним рухом як запобіжний засіб на якийсь час заборонила польоти, проінформувало агентство dpa.

Події відбилися на планах майже 6500 пасажирів. Було встановлено розкладні ліжка, видано ковдри, напої та снеки. У Мюнхені зараз відбувається Октоберфест, на який з'їхалися численні відвідувачі з усього світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" – увечері 2 жовтня у мюнхенському аеропорту вже виникали проблеми через безпілотників невідомого походження. Багато рейсів було скасовано або перенаправлено в аеропорти Нюрнберга, Штутгарта та Відня. Було порушено плани приблизно 3000 пасажирів. Сотні з них були змушені провести ніч на розкладах у терміналах. Вранці 3 жовтня польоти було відновлено, повідомила федеральна поліція. Ситуація нормалізувалася ближче до вечора.

