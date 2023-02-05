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Футбольный тренер был вероятным российским шпионом в Германии

Немецкий футбольный тренер оказался двойным шпионом, который работал на немецкую разведку и передавал секретные материалы в Россию.

сегодня, 08:15
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Автор:

Slava Kot

В Европе происходит один из самых больших разведывательных скандалов. В начале декабря был арестован мужчина, который, вероятно, был двойным агентом и передавал информацию разведки Германии в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на английское издание The Telegraph, установившее личность обвиняемого.

Футбольный тренер был вероятным российским шпионом в Германии

Немецкий футбольный тренер Карстен Линке, оказавшийся шпионом России. Фото из открытых источников

Как сообщает британское издание мужчиной, которого арестовали Службы внешней разведки Германии (BND) в декабре прошлого года, оказался Карстен Линке. Вероятно, именно 52-летний мужчина передавал секретную информацию Путину.


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Линке начинал футбольную карьеру нападающим, но со временем стал полноценным опорным полузащитником. В Бундеслиге провел 282 матча. По завершении профессиональной карьеры он стал тренером молодежных команд. Однако Линке внезапно покинул команду с молодыми игроками и переехал в Берлин. Переезд в столицу был связан с его повышением по военной службе.

Как отмечает The Telegraph, Карстен Линке был "восходящей звездой BND". В немецкой разведке он руководил внешними коммуникациями и внутренней безопасностью.

"Его арест смутил разведывательное агентство Германии и задал серьезные вопросы у западных союзников, которые обменивались разведданными в разгар сухопутной войны в Европе", — сообщает The Telegraph и добавляет, что "немецкие власти сейчас пытаются выяснить, был ли Линке частью большей сети внутри BND, действовал ли сам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии арестовали сообщника Карстена Линке, который передавал информацию в Россию.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко боится собственных спецслужб.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/02/03/exclusive-german-football-coach-unmasked-russian-double-agent/
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