В Европе происходит один из самых больших разведывательных скандалов. В начале декабря был арестован мужчина, который, вероятно, был двойным агентом и передавал информацию разведки Германии в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на английское издание The Telegraph, установившее личность обвиняемого.

Немецкий футбольный тренер Карстен Линке, оказавшийся шпионом России. Фото из открытых источников

Как сообщает британское издание мужчиной, которого арестовали Службы внешней разведки Германии (BND) в декабре прошлого года, оказался Карстен Линке. Вероятно, именно 52-летний мужчина передавал секретную информацию Путину.

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Линке начинал футбольную карьеру нападающим, но со временем стал полноценным опорным полузащитником. В Бундеслиге провел 282 матча. По завершении профессиональной карьеры он стал тренером молодежных команд. Однако Линке внезапно покинул команду с молодыми игроками и переехал в Берлин. Переезд в столицу был связан с его повышением по военной службе.

Как отмечает The Telegraph, Карстен Линке был "восходящей звездой BND". В немецкой разведке он руководил внешними коммуникациями и внутренней безопасностью.

"Его арест смутил разведывательное агентство Германии и задал серьезные вопросы у западных союзников, которые обменивались разведданными в разгар сухопутной войны в Европе", — сообщает The Telegraph и добавляет, что "немецкие власти сейчас пытаются выяснить, был ли Линке частью большей сети внутри BND, действовал ли сам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии арестовали сообщника Карстена Линке, который передавал информацию в Россию.

Также "Комментарии" писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко боится собственных спецслужб.